Govern, alcaldes, Red Eléctrica i Estat s'asseuen a la mateixa taula per trobar alternatives al ramal de la MAT

La Generalitat, els alcaldes, la companyia Red Eléctrica (REE) i l'Estat s'han assegut per primer cop a la mateixa taula per trobar alternatives al ramal de la MAT a Riudarenes (Selva). Fa dos anys la Generalitat va fer un informe desfavorable al projecte i des d'aleshores, no s'ha mogut res. La taula de treball vol consensuar una solució per reforçar el subministrament a la zona –aquí, no hi ha discussió- però minimitzant l'impacte ambiental. Un estudi encarregat per la Generalitat, precisament, proposava fins a sis alternatives al ramal dels 400 kV. La taula de treball també vol reivindicar el paper de la Generalitat a l'hora de tramitar infraestructures elèctriques i reclamar a l'Estat que li retorni la competència que va perdre el 2018.

Primer pas per intentar trobar una alternativa al ramal dels 400 kV a Riudarenes. La Generalitat, a través del Departament d'Empresa i Coneixement, ha impulsat una taula de treball que, per primera vegada, ha assegut costat a costat tots els agents implicats en el projecte (a excepció de la plataforma opositora No a la MAT).

A més de la Generalitat, a la taula hi prenen part sis ajuntaments de la comarca (Riudarenes, Vidreres, Maçanet de la Selva, Santa Coloma de Farners, Sils i Vilobí d'Onyar), representants de l'Estat, de la Diputació, del Consell Comarcal de la Selva, de Red Eléctrica i d'Endesa. A la trobada d'aquest matí, per part de Red Eléctrica hi ha assistit el delegat de la companyia a Catalunya i l'Aragó, José Ignacio Lallana.

La primera reunió de la taula s'ha celebrat a la biblioteca de Riudarenes. Ha servit per començar a parlar d'objectius i consensuar un calendari de futures reunions. La intenció és que s'analitzin les diferents alternatives al projecte inicial de ramal que va presentar Red Eléctrica. "Es tracta de posar en comú criteris tècnics per buscar la millor solució", ha subratllat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer.

A partir d'ara, s'aniran compartint les diferents limitacions tècniques que té cadascuna de les alternatives i se n'analitzarà també l'impacte ambiental. L'objectiu és arribar a escollir-ne una que permeti reforçar el subministrament elèctric a la Costa Brava Sud –aquí, no hi ha discussió- i que sigui respectuosa amb l'entorn.

Marcat per l'oposició

El projecte que va presentar REE preveia construir una línia aèria de 17 quilòmetres que connectés la MAT amb la futura subestació de Riudarenes. El traçat creuava les Guilleries i, des d'un primer moment, va despertar una forta oposició des del territori. Tant l'Estat com REE sostenien que la línia era necessària per reforçar el subministrament a la Costa Brava Sud i alimentar l'AVE.

A Riudarenes, a més de la subestació dels 400 kV, se n'hi ha de construir una altra d'Endesa. La d'Adif, que ha d'alimentar el tren d'alta velocitat, ja està aixecada.

Davant l'oposició dels ajuntaments, la Generalitat va encarregar un estudi sobre el projecte al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. L'informe va concloure que calia reforçar el subministrament elèctric a la zona, però també va identificar fins a sis alternatives diferents al polèmic ramal. Les solucions eren diverses: des d'estendre una nova línia de 400 kV que surti de la subestació de la MAT a Bescanó (Gironès) fins a reforçar la tensió de línies existents de 132 kV i elevar-les fins als 220.

Ara fa dos anys, i en part basant-se també en aquest estudi, la Generalitat va emetre un informe desfavorable al projecte presentat per Red Eléctrica. Des d'aleshores, qui ha de moure fitxa és l'Estat.

Retorn de competències

Amb la taula de treball, doncs, la Generalitat vol impulsar el consens per trobar una alternativa al ramal dels 400 kV. Però a més, també vol reivindicar el paper del Govern a l'hora de planificar i tramitar les infraestructures elèctriques de transport.

Més enllà de la seva funció consultiva en les labors de disseny i planificació, des de l'any 2018 la Generalitat ja no disposa de competència en matèria de tramitació d'aquestes infraestructures, ja que l'Estat va denunciar el conveni que tenia amb la Generalitat perquè assumís aquesta labor. El secretari d'Empresa i Competitivitat ha exigit la restitució d'aquest conveni perquè "atorga a la Generalitat facultats per exercir la mediació i millorar els projectes inicials pel que fa a la seva afectació sobre el territori i les persones".