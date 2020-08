L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses tanca l'accés al gorg de Malatosca

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha decidit prohibir l'accés al gorg de Malatosca com a mesura per evitar la massificació d'aquest espai i per la situació actual d'emergència sanitària per coronavirus.

En les darreres setmanes, especialment l'últim cap de setmana, s'ha detectat un augment de visitants atrets pel seu interès natural i paisatgístic, que fa impossible fer-ne una gestió directa per poder fer un control de les mesures de distanciament social i de l'ús de mascaretes.

Per aquest motiu i per responsabilitat, l'Ajuntament ha decidit tancar l'accés des del divendres 7 d'agost de 2020, aquest dia inclòs, i de forma indefinida fins que la situació sigui favorable a la seva reobertura o fins que es dissenyi un dispositiu que permeti el control de l'accés.

Havien detectat que moltes persones utilitzaven el cotxe per acostar-se el màxim a l'accés al gorg. Feien servir la via verda i aparcaven en vorals de camins.

A més, l'Ajuntament ha tingut coneixement d'empreses que ofereixen viatges organitzats des de Barcelona només per accedir al gorg. S'hi posarà en contacte per dissuadir-los de continuar fent promoció d'aquest tipus de turisme de masses.

