MAPA | El risc de rebrot a les comarques gironines

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 6.627, 73 més, i pugen a 8.689 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 822 persones des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot es manté en moderat i se situa en 75,56 -fa uns dies era alt, 104,17 en l'interval del 21 al 27 de juliol- i la Rt es manté per sota 1, que és on s'ha de situar (0,95; 1,35 en l'interval de set dies anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 35,62. A Figueres, un dels municipis amb restriccions, el risc de rebrot és molt elevat, 455,81, però manté la tendència a la baixa -895,02 del 21 al 27 de juliol-. La Rt es troba per sota d'1 (0,90). En aquesta ciutat, s'han confirmat 559 casos per PCR des de l'inici, 644 amb totes les proves. Deu persones han mort.

Per comarques, l'Alt Empordà és la regió amb un risc de rebrot més alt; un 235,66. La resta estan molt per sota d'aquesta xifra. A molta distància, la Garrotxa presenta una taxa de 97,88. Després se situa el Baix Empordà amb 77,83. La resta es troben en zones de risc baix; el Ripollès amb el 61,76, la Cerdanya amb un 55,83, la Selva ambun 48.85 i el Gironès amb un 41,71.

