Un ocupa incendia una casa d'Olot i després agredeix un home en un bar

Un incendi en una casa d'Olot va ser seguit d'una agressió amb una barra de ferro a un home en un bar del barri de Sant Miquel d'Olot. Els fets van començar a les 11.39 hores quan els bombers van rebre un avís d'incendi al carrer Volcà Rodó, 3. Quan els bombers van arribar, van veure com sortia fum d'una casa planta baixa situada al mig del carrer.

Es tracta d'un carrer estret situat en un extrem del barri de Benavent quasi a tocar de la muntanya. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van tancar el carrer i desallotjar els veïns més propers a l'incendi.

A l'inici de la feina d'apagar el foc, van veure una persona que sortia corrent de la casa, per la qual cosa van suposar que podia estar relacionada amb l'incendi. Al voltant de les 12.45, els Bombers van donar per apagat el foc. Havia cremat el menjador, un sofà, un matalàs i el fum havia afectat la totalitat de l'edifici. A les 14 hores, els tècnics de l'Ajuntament van avaluar l'estat de l'edifici i van decidir tapiar-lo.

Per la seva part, els veïns van poder tornar a casa seva, alguns d'ells després d'haver patit un espant de consideració. Molts estaven commocionats per l'espant.

A la tarda, va transcendir i va ser confirmat pels serveis de premsa del cos de Mossos d'Esquadra, que el presumpte ocupa amb responsabilitats amb l'incendi, s'havia dirigit a un bar de l'avinguda Girona, al barri de Sant Miquel.

En aquest lloc, hauria agredit el propietari del bar i hauria fet destrosses al mobiliari. Es veu que el propietari del bar es va poder salvar d'un cop de barra que va anar a caure damunt d'una màquina escurabutxaques. A continuació, l'agressor va continuar colpejant la màquina. La persona agredida no va necessitar assistència mèdica per danys físics, però sí que va patir una alteració important.

Després de saber que el buscaven els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal, l'agressor es va presentar a la comissaria dels Mossos i es va entregar.

El propietari del bar és veí del carrer Volcà Rodó i abans havia tingut problemes amb l'agressor. Ha transcendit un missatge a les xarxes socials, en el qual una filla de l'agredit parla d'amenaces i llançaments de pedres. En el missatge, explica que feia mesos que plantejaven la situació, però que no havien obtingut cap solució.

La casa incendiada és propietat d'un banc i des de fa uns cinc mesos estava ocupava per l'agressor i la seva parella.

La casa havia estat propietat d'una gent gran i després va ser comprada per una parella que no va poder pagar la hipoteca per causa d'una malaltia molt greu. La parella va haver de marxar i la casa va quedar abandonada durant anys sense que ningú en tingués cura.

A partir de l'ocupació, els veïns van patir amenaces, rodes de cotxe punxades, llançaments de pedres, trencaments de vidres i altres alteracions.