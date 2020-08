Catalunya sobrepassa els mil contagis diaris i registra 10 noves morts

Catalunya va registrar ahir 1.181 nous casos de coronavirus, tenint en compte totes les proves. En total, ja són 104.291 les persones que s'han infectat des de l'inici de la pandèmia. Tenint en compte només les proves PCR -que són les més fiables- la xifra total és de 84.034, dels quals 1.057 es van afegir ahir. El risc de rebrot ha baixat dos punts respecte a l'anterior balanç i se situa en 161,9. Tot i la baixada, es manté estancat molt per sobre del llindar de risc alt, que se situa en 100. La velocitat de propagació del virus no varia i és d'1,03. El nombre de pacients ingressats segueix en 576 i 106 pacients estan a l'UCI (108 en les últimes dades).

En l'interval de set dies entre el 28 de juliol i el 3 d'agost, a tot Catalunya hi ha hagut 5.975 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.439 de l'interval de set dies anterior, del 21 al 27 de juliol. Entre aquests períodes, el risc de rebrot ha baixat i ha passat de 177,44 a 161,95, però es manté en uns nivells molt elevats. També ha baixat la taxa de propagació del virus (Rt), que ara se situa en un 1,03, mentre que en els set dies anteriors era d'1,18. La taxa de confirmats per PCR se situa en 77,88 per cada 100.000 habitants, quan era de 83,93 en l'interval de set dies anterior, i l'edat mitjana de positius per PCR continua en els 37 anys.

Les funeràries van reportar en les darreres hores 10 defuncions i el total s'eleva a 12.812. De les noves, 4 s'han produït en persones usuàries de residències. En aquests mesos, són la 6.342 les persones que vivien en aquests centres que han mort. Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia en geriàtrics són 15.317, 40 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.791 si es tenen en compte totes les altres proves.

Colau no serà investigada

Del total de nous contagis, 280 van tenir lloc a la regió sanitària de Barcelona ciutat. A la capital catlana, el jutjat d'instrucció número 20 de Barcelona va decidir no admetre la denúncia presentada pel sindicat CSIF contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i altres membres del govern municipal, respecte a la seva gestió de la covid-19 pel que fa als agents del cos de la Guàrdia Urbana. El sindicat defensava que hi havia un possible delicte en el fet que no es dotés de mascaretes i guants als policies que actuaven al carrer, fet que considerava que incrementava els casos. El jutjat apunta que davant «una situació sobrevinguda i desconeguda» el que hi va haver «en tot cas» va ser «falta d'encert» o «dubtes a l'hora d'aplicar unes mesures o unes altres». Considera que no hi ha delicte i rebutja la denúncia.

L'oci nocturn segueix tancat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar ahir la resolució per prorrogar quinze dies més el tancament dels locals d'oci nocturn. La decisió va prendre «per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid-19 en l'àmbit de les activitats d'oci». Aquest dissabte vencien els quinze primers dies de la mesura que va entrar en vigor el 25 de juliol. La resolució dicta «la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments que disposin de llicència per a les activitats de discoteca, sala de ball i sala de festes amb espectacle», així com «la suspensió de les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat precedent».

Les discoteques seguiran tancades, però els bars i restaurants podran obrir després de mitjanit, segons va decidir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), una decisió que la conselleria de Salut preveu recórrer la setmana vinent.

Tot i el tancament de les discoteques, el Govern segueix dirigint les seves actuacions per frenar el virus cap al públic jove. Ahir es va posar en funcionament la campanya per conscienciar 95.400 joves sobre les mesures de prevenció de la covid-19. El Govern ha encarregat a la Creu Roja el desplegament de mil persones, entre voluntàries i treballadores joves, per dur a terme una acció de sensibilització entre els joves davant la covid-19 i disminuir el risc de contagi especialment en les trobades d'oci nocturn dels joves durant l'estiu. Els voluntaris i treballadors joves actuaran a partir de les vuit del vespre i fins la matinada de dilluns a diumenge en 38 municipis. L'objectiu és fer cinc accions que arribin a uns 30 joves per població i nit, el que ha de permetre als 106 equips desplegats sensibilitzar uns 95.400 joves. L'acció es durà a terme a totes les demarcacions, però és a diverses poblacions de les comarques barcelonines on arrenca l'activitat aquest cap de setmana.