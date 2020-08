Experts demanen investigar què ha fallat a Espanya

Una vintena de científics espanyols reclama una auditoria independent sobre la gestió del coronavirus a Espanya. Ho fan a través d'un article conjunt publicat en The Lancet en el qual defensen aquesta avaluació per conèixer les causes de l'elevada mortalitat per covid-19 a Espanya i per preparar al país per a futurs rebrots i pandèmies, tal com informa El Periódico. En l'article, els experts plantegen que Espanya és un dels països amb pitjors xifres: «Més de 300.000 casos, 28.498 morts confirmades, i un excés d'al voltant de 44.000 morts, a 4 d'agost del 2020. Més de 50.000 treballadors de la salut han estat infectats, i gairebé 20.000 morts han estat en residències d'ancians». Amb aquestes dades, i tenint en compte la població espanyola (47 milions de persones), afirmen que «Espanya està entre els països més afectats» malgrat que «té un dels millors sistemes sanitaris del món i està en el lloc 15 de l'índex de Seguretat Sanitària Global». Llavors, per què es troba Espanya en aquesta situació d'elevada mortalitat? Els científics volen una auditoria que respongui a aquesta pregunta.

Els experts apunten que els motius potencials podrien ser «falta de preparació per gestionar la pandèmia (sistemes de vigilància febles, baixa capacitat per realitzar PCR, escassetat d'equips de protecció per al personal sanitari i escassetat d'UCIs), una reacció tardana dels governs central i autonòmics, processos de decisió lents, alts nivells de mobilitat de la població, pobra coordinació entre el Govern central i els autonòmics, baixa confiança en els consells dels científics, una població envellida, col·lectius vulnerables que sofreixen la desigualtat social i sanitària, i una falta de preparació en les residències d'ancians». I afegeixen: «Tots aquests problemes es van agreujar pels efectes d'una dècada d'austeritat que ha reduït la capacitat del sistema de salut pública».

«Animem el Govern espanyol a considerar aquesta avaluació com una oportunitat que ens porti a estar més preparats per a futures pandèmies, prevenir morts prematures i construir un sistema de salut resilient, amb l'evidència científica com a base», assenyalen en el comunicat. Subratllen que aquest examen independent «no ha de plantejar-se com un instrument per a buscar culpabilitats. Es tracta d'identificar les àrees en les quals el sistema de salut pública necessita millores».

Creixen els casos

El Ministeri de Sanitat va informar ahir que en les darreres 24h s'han registrat fins a 1.895 nous casos de covid-19 a Espanya. Són prop de 200 casos més que el dia anterior, quan se'n van notificar 1.683. Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat un total de 314.362 casos.

En els últims set dies han mort a Espanya 16 persones amb prova de covid-19 confirmada. Sanitat va informar ahir de 22 defuncions més. Amb aquestes, la xifra de morts en el còmput global s'eleva a 28.503, segons les xifres oficials del Ministeri. Un total de 677 persones han estat ingressades en hospitals amb coronavirus en l'última setmana (127.954 en el conjunt de la pandèmia) i 46 en Unitats de Vigilància intensiva (UCI), fins a 11.853 en l'àmbit general.