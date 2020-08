Girona: els nous casos es dupliquen però el risc de rebrot va a la baixa

Després d'uns dies amb xifres estables, ahir la Regió Sanitària de Girona va registrar més del doble de casos que dijous amb un total de 91 infectats, quan el dia anterior Salut n'havia notificat 40. A més, es tracta de la xifra més alta de la setmana. Dels nous casos, només set s'han diagnosticat per test serològic, és a dir, que poden haver passat el virus fa setmanes, però la majoria s'han diagnosticat recentment.

D'acumulats des de l'inici de la pandèmia ja n'hi ha 8.689 i, d'aquests, 6.627 s'han detectat per PCR, 1.620, per testos serològics, i la resta o bé són probables o bé s'han diagnosticat a través d'altres mètodes.

Quant a defuncions, no se'n va notificar cap de nova i el total es manté a 822. D'altra banda, el risc de rebrot se situa en 75,56, entre moderat i alt, i baixa més de tres punts respecte a la darrera actualització, quan era de 78,82. La velocitat de transmissió del virus (Rt) se situa per sota d'1, un paràmetre idoni segons Salut, perquè el contagi no es propagui.

En el cas de Figueres, el risc de rebrot és molt elevat, 455,81, però manté la tendència a la baixa, ja que entre el 21 i el 27 de juliol era de 895,02. La velocitat de contagi també es troba per sota d'1 (0,90), és a dir, que una persona infectada no contagia una o més persones.



Noves morts a Figueres i Blanes

Malgrat que ahir Salut no va notificar cap defunció, la Fundació Salut Empordà (FSE) va informar que dijous a la nit es va produir una mort d'un pacient d'edat avançada a l'hospital de Figueres. El centre sanitari no registrava cap mort des del 30 d'abril i, des de llavors, la xifra total de víctimes s'havia mantingut en 24, fins ahir. La bona notícia és que hi ha onze persones ingressades, quatre menys que dimecres. A més, des de mitjans de setmana l'hospital ha donat sis altes i ja n'acumula 38 des de principis de juliol, quan van començar a aparèixer brots a l'Alt Empordà. De fet, des de l'1 de juliol, a la Fundació Salut Empordà s'han registrat 103 casos positius de coronavirus, nou més que dimecres. Finalment, la FSE actualment té nou professionals positius i ja n'acumula dotze.

Un altre hospital comarcal que va aportar nova informació és el de Blanes. A l'hospital ha mort una persona amb coronavirus entre dilluns i ahir. El centre no notificava cap mort des del 26 d'abril. D'altra banda, a l'hospital hi ha dos pacients ingressats pel virus i des de dilluns s'ha produït un ingrés i una alta.



Vuit gestors al Baix Empordà

Els Serveis Integrals del Baix Empordà incorporen vuit gestors COVID als centres per fer el seguiment de casos sospitosos de coronavirus i dels seus contactes.

La seva tasca s'iniciarà dilluns i s'han incorporat als CAPs de l'entitat: dos al CAP de Palamós, dos al de Palafrugell, un a la Bisbal d'Empordà, un a Torroella de Montgrí i dos a l'hospital de Palamós. Aquesta distribució es podrà anar ajustant en funció de les necessitats. Es farà una cobertura a l'hospital de Palamós, al CAP Palamós i al CAP de Palafrugell de cinc hores al matí i cinc hores a la tarda. Al CAP de la Bisbal d'Empordà i al CAP de Torroella de Montgrí faran cinc hores al matí o a la tarda. Finalment els caps de setmana i festius també es farà una cobertura de deu hores. Els gestors formen part dels 73 que s'han incorporat a la Regió Sanitària de Girona.