L'helicòpter nocturn del SEM trasllada 312 pacients en dos anys

L'helicòpter nocturn medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat 312 pacients des que es va posar en funcionament, ara fa 24 mesos. En concret l'aparell s'ha enlairat 185 vegades per dur pacients greus i crítics d'un hospital a un altre i 127 cops per atendre pacients al mateix lloc de l'incident.

El darrer any s'ha fet la plataforma d'aterratge (helisuperfície) de l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa i abans de finals d'any està previst que també estiguin en funcionament la de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, la de Tremp, la de l'hospital Joan XXIII a Tarragona, la de l'aeroport de la Seu d'Urgell i la de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell a Andorra. El punt d'origen amb més trasllats entre hospitals ha estat Lleida, amb 45, seguit de Tarragona, amb 31 i l'Alt Pirineu, amb 26. Pel que fa a les activacions realitzades per serveis primaris, 36 van tenir com a destí Catalunya Central, 30 Barcelona Nord i 16 a Barcelona Sud.

Durant el confinament per la crisi de la covid-19 es van reduir totes les activacions de recursos per Codi IAM (infart agut de miocardi), Codi ICTUS i politraumatrisme (accidents de trànsit, laborals) que són tres de les principals patologies per les quals s'activa l'helicòpter medicalitzat.

Entre les novetats recents hi ha la incorporació d'equips d'alta especialització mèdica com l'helicòpter neonatològic-pediàtric medicalitzat, que des de principis d'any ha ampliat el seu període d'activitat i ha duplicat l'equip sanitari. Ara hi ha dos equips de pediatres-neonatòlegs que permeten, per exemple, assistir a un nounat-pediàtric en territoris distants a Barcelona i traslladar-lo a l'hospital útil en una quarta part del temps que costaria fer-ho en una ambulància terrestre.

Enguany també ha entrat en funcionament la primera càpsula d'aïllament per traslladar pacients crítics contagiats amb malalties infeccioses com la covid-19. El Govern assegura que Catalunya és el primer territori de l'Estat espanyol que ha desenvolupat un protocol per fer el trasllat segur d'aquests pacients en helicòpter.



Millores al Trueta

L'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona va finalitzar a finals de desemre les obres de millora i ampliació de l'helisuperfície, fet que propiciarà la posada en marxa dels vols nocturns. Les actuacions van comportar una inversió d'uns 125.000 euros. Concretament, van consistir en l'increment de l'espai, on s'han creat dos heliestops; és a dir, dues zones d'aturada més que permetrien que, en certs moments, hi poguessin haver dos helicòpters alhora. També es va millorar l'abalisament de l'àrea, es va instal·lar un sistema que permet l'encesa de llums des de l'helicòpter per radiofreqüència, el tancament de la zona i es va fer una actuació a tota l'àrea perimetral, on es va realitzar una neteja de tot l'espai d'aterratge i d'enlairament. Aquestes actuacions es van portar a terme per tal de poder acollir vols les 24 hores del dia. Una activitat que es podrà portar a terme abans de finals