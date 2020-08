En llibertat amb càrrecs l'home que va encendre la casa que ocupava a Olot

L'home que va incendiar l'habitatge que ocupava al carrer Volcà Rodó d'Olot, ahir al matí, va comparèixer al Jutjat d'Olot i va quedar en llibertat amb càrrecs. El dia abans, l'ocupa s'havia lliurat de manera voluntària als Mossos. L'home es va acollir al seu dret a no declarar. Els veïns que havien estat amenaçats han mostrat la seva preocupació.

Ahir, també es va saber que una fuita de gas que va provocar el desallotjament d'una vintena de persones a la ronda Sant Bernat d'Olot havia estat provocat per una manipulació per obtenir energia per a una ocupació.