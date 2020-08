El POUM d'Aiguaviva permet 180 nous habitatges i ampliar sectors industrials

Han calgut catorze anys, però finalment la comissió d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda al nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Aiguaviva, que substituirà les actuals normes subsidiàries del municipi, que daten de l'any 1991. El pla general planteja que el poble pugui créixer amb un nou sector residencial situat a ponent del nucli urbà, de 7,85 hectàrees i on es podran construir fins a 179 habitatges, entre cases i blocs de pisos. A més, la nova normativa també preveu tirar endavant sectors industrials ja previstos, com el de Can Garrofa -on Hipra està aixecant les seves noves instal·lacions-, i Can Jeroni, mentre que també permetrà l'ampliació d'altres sectors industrials, com el de Letona-Norfrisa. A més, el pla general també qualifica una àrea que es troba situada al voltant de l'aeroport de Girona com a «sòl de potencial interès estratègic».

El POUM d'Aiguaviva es va començar a redactar ara fa uns catorze anys i es va aprovar inicialment l'any 2006. Però segons l'alcalde, Josep Pinsach (ERC), si ha trigat tant en aprovar-se és perquè enmig s'han anat creant noves normatives urbanístiques a les quals s'han hagut d'adaptar i a més l'Ajuntament ha estat molt condicionat per organismes superiors, com l'aeroport de Girona o la Generalitat, a l'hora de fer la planificació. En tot cas, Urbanisme ha subratllat que el nou pla actualitza la normativa «al marc legal i territorial actual», ja que les normes subsidiàries que regien el municipi fins ara daten de 1991; és a dir, que són de fa trenta anys.

A banda de recollir aquells àmbits que ja tenen el planejament derivat aprovat, el principal creixement urbanístic que preveu el nou POUM és la creació d'un nou sector residencial -anomenat SUD-3 Can Rabasseda- que, situat a ponent del municipi, permetrà la construcció de 179 noves vivendes tant unifamiliars com plurifamiliars. Tot i això, Pinsach assenyala que una cosa és el que digui el planejament sobre el paper i l'altra el que finalment s'acabi desenvolupant.



Ampliació de sectors industrials

Pel que fa als usos industrials, el POUM proposa la construcció de sectors ja previstos, com és el cas de Can Garrofa (on la farmacèutica Hipra està construint unes instal·lacions que hauran de donar feina a 200 persones) o Can Jeroni, que amb la nova normativa s'acabaran de regular. En total, Aiguaviva té 30 hectàrees d'activitat econòmica, i el nou pla general també permetrà ampliar els sectors industrials de la Rajoleria, Can Selló i Letona-Norfrisa.

A l'hora de donar llum verda al pla, Urbanisme ha considerat que fa «una proposta de creixements controlats i integrables al territori», ja que el nou document permetrà que «empreses i habitatges coexisteixin sense modificar substancialment el paisatge natural i agrícola del lloc». En aquest sentit, els responsables d'Urbanisme consideren que el POUM rebutja nous processos d'urbanització «indiscriminats» i fa compatible la preservació del paisatge amb les nombroses infraestructurse que travessen el terme municipal -l'autopista AP-7, la carretera N-II i les vies del TAV- i l'aeroport de Girona-Costa Brava. Pel que fa al sòl rústic, Urbanisme ha valorat que el nou POUM «protegeix els espais més sensibles» i evita que es puguin requalificar aquells que pateixen risc d'inundabilitat.

El nou Pla General recull una àrea de sòl considerat de «potencial interès estratègic» situat al costat de l'aeroport de Girona. Aquests terrenys, que actualment són agrícoles, passaran a formar part del Pla Director Urbanístic de l'àrea econòmica de l'entorn de l'aeroport gironí. Es tracta d'un document que promou el Departament de Territori conjuntament amb els ajuntaments d'Aiguaviva i Riudellots de la Selva, i que s'emmarca dins de l'Estratègia territorial per a la localització de nous sectors d'activitat econòmica que ha acordat iniciar la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.