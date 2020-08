Santa Pau controla l'accés als gorgs de can Batlle

L'Ajuntament de Santa Pau ha anunciat a les xarxes socials que, els caps de setmana, controlarà els gorgs de can Batlle. Es tracta d'uns gorgs situats al riu Ser. Els gorgs estan situats a un quilòmetre de la carretera GI-524 en direcció a Mieres. Els banyistes solen utilitzar un aparcament que hi ha al costat de la carretera, però a vegades s'han omplert i hi ha hagut estacionaments en zones que impedien el pas dels veïns. També hi ha veïns que s'han queixat de sorolls excessius. L'Ajuntament ha posat baranes al costat del camí dels gorgs per impedir-hi l'accés amb vehicles. També hi ha posat vigilants els caps de setmana. Les intencions són evitar aglomeracions de gent, fer complir la normativa contra la covid-19 i procurar la lliure circulació dels veïns de les cases properes als gorgs. Aquest any, el Consorci de l'Alta Garrotxa controla l'accés a les gorgues del Llierca, l'Ajuntament de les Planes als gorgs de la conca del Brugent i la Vall d'en Bas els accessos als gorgs d'Els Pins, al naixement del Fluvià.

L'augment del control fa que els banyistes es desplacin d'un gorg a un altre