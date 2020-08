S'enfonsa un 30,6% la compravenda d'habitatges a Girona al mes de juny

La compravenda d'habitatges al darrer juny a Girona va caure un 30,6% respecte al mateix mes del 2019, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Enguany es van completar 591 operacions, que es queden curtes al costat de les 851 de l'any passat. El president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, Joan Company, explica que no estan sorpresos per la davallada. «Hem estat tres mesos aturats sense fer escriptures, per tant, és lògic que al juny s'hagin tancat menys vendes».

En la gran majoria d'operacions a Girona (563) es van comprar o vendre habitatges lliures, mentre que tan sols 28, un 4,7%, eren protegits. D'altra banda, només el 15% eren habitatges nous (88). En canvi, un 85% del total van ser pisos i cases de segona mà (503). Company assegura que es tracta també d'una dada esperable en moments d'incertesa. «Les famílies no es volen arriscar a comprar un habitatge en construcció que tindran d'aquí a un any i mig», explica. Si l'adquireixen a un altre propietari, poden disposar-ne immediatament.

En total al juny van canviar de mans 1.155 habitatges a Girona. A banda dels 591 en compravenda, 204 van ser traspassats en herència, 13 en donació i 1 en permuta. Els 346 restants corresponen a altres transmissions.

La compravenda de finques urbanes, que a part dels habitatges inclou solars i altres terrenys urbans, va disminuir un 38%, passant de les 1.486 del juny del 2019, a les 922 d'enguany. Quant a les finques rústiques, les 164 de l'any passat es van transformar en tan sols 40, amb un descens del 75%.

No tot són males notícies, perquè variació intertrimestral mostra que al juny a Girona es van formalitzar un 23% més d'operacions que durant el maig, la qual cosa assenyala que, progressivament, l'impacte del confinament s'està minimitzant. En aquesta línia, Company afirma que l'activitat s'ha reprès amb força i que estan ensenyant pisos i cases a diversos clients.

La caiguda de Girona (30,6%) va ser similar a la mitjana catalana (30,1%). Barcelona (26,8%) va ser la menys afectada, mentre que els pitjors números se'ls van endur Lleida i, sobretot, Tarragona, amb una davallada del 35,9% i el 43%, respectivament. En total, a Catalunya es van dur a terme 4.493 operacions durant el mes de juny del 2020, que comparades a les 6.428 de l'any passat, signifiquen un descens del 30,1%.

Barcelona, amb 3.176 habitatges venuts, és la província que té més pes, amb més d'un 70% de les vendes totals. Girona (591) supera el 13% i ocupa la segona plaça. La segueixen Tarragona (533), fregant el 12% i, a la cua, Lleida (193), amb poc més del 4%.