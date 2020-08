El camp gironí descarta l'arribada «massiva» de temporers per a la collita de la poma

Els pagesos de les comarques de Girona asseguren que la recollida de la poma «no serà com a Lleida», ja que no hi haurà una arribada «massiva» de temporers de fora. De fet, des del sector expliquen que el 60% de les persones que es dedicaran a recollir fruita durant el mes de setembre ja estan treballant actualment, i de la resta, el 30% seran contractacions de ciutadans que ja viuen a les comarques de Girona.

Un dels motius, explica el coordinador d'Unió de Pagesos a la demarcació, Narcís Poch, és que les centrals hortofructícoles gironines no incorporen més personal durant el mes de la recollida de la poma. «Aquesta preocupació que té Salut d'una arribada massiva de temporers aquí no es donarà», remarca.

Cal tenir en compte que la temporada a les comarques gironines dura un mes, mentre que a Lleida enganxen la del préssec i nectarina, amb la pera i la poma, fet que surt més a compte al treballador. Per això, des del sector expliquen que el 90% de les persones que començaran a treballar als camps gironins a partir del setembre són veïns de pobles de la zona. Narcís Poch, assenyala que n'hi ha «de sobra» amb els actuals per garantir la recollida.«Aquí és molt diferent, nosaltres treballem igual tot l'any», assenyala el coordinador.

Des d'UP reconeixen que hi ha un nombre de treballadors que tenien previst venir i que no ho podran fer pel coronavirus. Es tracta d'empleats que cada any venen des de països com el Marroc o Romania i que tenen la seva situació regularitzada. Com que la pandèmia els obligaria a passar una quarantena de catorze dies, Poch explica que «no els surt a compte» venir a treballar.

Des del sector es mostren «tranquils» amb relació a la possibilitat que sorgeixin rebrots de coronavirus entre els 1.800 treballadors que coincidiran en els camps gironins durant el mes de setembre. Poch explica que «s'han fet les coses bé» i que a més tenen l'experiència de Lleida. «Aquí cal tenir en compte que la temporada està molt més concentrada en el temps, per això el volum és molt més petit i això fa que sigui molt més fàcil de controlar qualsevol inconvenient», remarca Poch.

Una «bona poma»

Amb relació a les expectatives pel que fa a la collita, Poch reconeix que el temps «no ha ajudat», especialment el temporal Gloria que va «fer molt mal» tant a sembrats com a arbres fruiters. A més, el coordinador d'UP a Girona també assenyala que la llevantada de l'abril també va perjudicar molt. Amb tot, Poch explica que la collita no serà «molt gran» en quantitat però sí que la poma serà de bona qualitat. «Recollirem una mica menys, però serà una bona poma», ha conclòs.