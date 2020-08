Catalunya registra 1.143 nous positius i tres defuncions en 24 hores

Catalunya va registrar ahir 1.143 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i el total es va elevar a 85.177, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 105.566 casos (1.275 més) amb totes les proves. 12.815 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que les funeràries hagin reportat tres defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot torna a reduir-se uns 1,5 punts respecte a l'anterior balanç i se situa en 160,34, encara molt per sobre del llindar de risc alt (100), si bé ha baixat respecte la setmana passada (177,19). La velocitat de propagació del virus no varia per segon dia consecutiu i és d'1,03. La xifra de pacients ingressats baixa clarament i són 544 (32 menys) i 108 malalts estan a l'UCI (+2).

En l'interval de set dies entre el 29 de juliol i el 4 d'agost, a tot Catalunya hi ha hagut 5.926 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.483 de l'interval de set dies anterior, del 22 al 28 de juliol. Entre aquests períodes, el risc de rebrot ha baixat i ha passat de 177,19 a 160,34, però es manté en uns nivells molt elevats. També ha baixat la taxa de propagació del virus (Rt), que ara se situa en un 1,03, mentre que en els set dies anteriors era d'1,13. La taxa de confirmats per PCR se situa en 77,24 per cada 100.000 habitants -84,50 en l'interval de set dies anterior-, i l'edat mitjana de positius per PCR s'aproxima ja als 38 anys.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 85.177 són per PCR; 4.348, epidemiològics, 2.845, probables; 3.703 són proves ELISA i 9.493 per test serològic. Les funeràries han reportat en les darreres hores 3 defuncions i el total s'eleva a 12.815. 7.034 (+3) han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.120 en residències, 814 en domicilis i 847 no estan classificats per falta d'informació. En aquests mesos, 6.344 que vivien en residències han mort, 2 més que en el balanç anterior. Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.348, 31 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.823 si es tenen en compte totes les altres proves.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 6.683, 56 més, i pugen a 8.764 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 823 persones des de l'inici de la pandèmia (una més que divendres, va perdre la vida a Figueres). El risc de rebrot es manté en moderat i se situa en 73,06 -fa uns dies era alt, 101,52 en l'interval del 22 al 28 de juliol- i la Rt es manté per sota 1, que és on s'ha de situar (0,93; 1,29 en l'interval de set dies anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 36,08.

A Figueres, un dels municipis amb restriccions, el risc de rebrot és molt elevat, 389,76, però manté una clara tendència a la baixa -858,08 del 22 al 28 de juliol-. La Rt es troba per sota d'1 (0,86). En aquesta ciutat, s'han confirmat 567 casos per PCR des de l'inici, 652 amb totes les proves. Onze persones han mort.

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 22.550 (287 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 29.016 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.311 persones, una més en les darreres hores. El risc de rebrot continua molt elevat i se situa en 189,50, però baixa respecte a la setmana passada.