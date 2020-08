L'aigua del 94% de platges de la Costa Brava és «excel·lent»

Totes les platges de la Costa Btava tenen una qualitat de l'aigua apta per al bany. De les 87 zones de bany de la Costa Brava, 82 (el 94%) es troben actualment amb una qualitat de les aigües «excel·lent». Així es desprèn de l'informe que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va publicar el passat 31 de juliol en el qual examina, mitjançant controls analítics, la qualitat microbiològica de l'aigua a partir de mostres extretes el 27 de juliol. Es tracta de dades temporals publicades en el darrer informe de l'ACA, que s'actualitza cada dues setmanes.

De les cinc platges gironines que no tenen la valoració d'excel·lent, quatre han obtingut la classificiació de qualitat «bona». Són la zona del Rec, al municipi de l'Escala, la zona de la platja Gran de Sant Feliu de Guíxols, la platja de Fenals de Lloret de Mar i la zona de Sant Francesc de Blanes. L'altra, de la qual no hi ha dades, està situada al municipi de Palafrugell. Es tracta de la platja del Golfet, que no es va poder mostrejar ja que l'accés estava tancat per perill d'esllavissades.

Tot i això, les platges de la província de Girona són les que tenen un percentatge de zones amb qualitat «excel·lent» més baix de Catalunya. En són el 95,4% mentre que un 3,4% tenen una qualitat «bona». En canvi, tant a Tarragona com a Barcelona el percentatge de zones de bany amb un estat «excel·lent» són el 98,8%. Tan sols una zona de platja situada al municipi de Sitges es queda en un nivell de qualitat «bona», entre les 82 de Barcelona. A Tarragona també hi ha només una de les seves 84 zones de bany que no excel·leix, situada al municipi de l'Ametlla de Mar.

Respecte al total de Catalunya, de les 253 zones de bany analitzades, 246 han obtingut la classificació d'«excel·lent» (el 97,2%), sis tenen una qualitat «bona» (el 2,4%) i una resta sense qualificar (el 0,4%). Cap de les aigües analitzades durant la setmana del 27 de juliol s'ha qualificat d'insuficient.

Mitjançant aquestes anàlisis, l'ACA avalua la presència d'indicadors microbiològics que permeten saber si hi pot haver contaminació fecal. No té en compte, en canvi, altres fenòmens naturals que s'observen a les aigües costaneres com l'aparició d'escumes naturals, restes vegetals o taques de coloracions verdoses o marronoses ja que poden ocasionar una pèrdua temporal de la qualitat de l'aspecte visual que té l'aigua però no alteren la seva qualitat microbiològica.



Zones de bany interior

Pel que fa a les zones de bany continentals, una de les dues situades a l'Estany de Banyoles va rebre la qualificació d'«insuficient» en el mostreig del dia 27 de juliol, associat a una alteració temporal de la qualitat de l'aigua. Es tracta de la zona situada al Club Natació Banyoles, on els resultats van superar els límits marcats per la Directiva. Posteriorment a la publicació de l'informe s'han dut a terme nous controls i aquest divendres la qualitat de l'aigua en aquesta zona havia recuperat la qualificació d'«excel·lent», la mateixa nota que tenien les aigües de la zona de bany de la Caseta de Fusta, també a l'Estany de Banyoles, i de l'embassament de Boadella, a l'Alt Empordà.

A la resta de Catalunya, els 10 espais continentals gaudien tots d'un molt bon estat i una qualificació «excel·lent».

L'ACA realitza aquest programa de vigilància i informació de l'estat de les zones de bany a Catalunya amb l'objectiu de vetllar per la qualitat de les aigües i facilitar, peròdicament, els resultats a la ciutadania. El Programa va néixer l'estiu del 1990 i el 2020 la Xarxa de vigilància està composta per 253 zones de bany costaneres i 27 zones de bany interior on s'analitzen controls periòdics durant la temporada de bany. A les zones costaneres, la temporada va començar enguany el 15 de juny i es faran nou mostrejos fins al 25 de setembre. A les zones interiors, en canvi, el primer control es va fer el dia 29 de juny i se'n faran cinc.