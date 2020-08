L'OMS, convençuda que Espanya podrà evitar un segon confinament massiu

La directora de Salut Pública i Medi Ambient de l'OMS, Maria Neira, considera que Espanya podrà evitar el confinament massiu perquè, tot i que reconeix que hi ha «un segon moment de crisi», aquesta decisió hauria d'estar justificada per una situació epidemiològica «molt alarmant». Segons el seu parer, ara no es donen aquestes circumstàncies. «Quan es veu com està Canàries, com estan les Balears, Astúries, Galícia... hi ha molts llocs al país on la situació s'ha pogut controlar», sosté Neira.

L'experta va assenyalar que «pensem que no seria necessari el confinament massiu i que l'important és intentar evitar-lo al màxim per les conseqüències econòmiques i en la salut mental, i perquè deixen de prestar-se serveis bàsics de salut. Cal ser molt estratègics i tàctics quant a l'aplicació d'aquestes mesures», va apuntar. Va advertir, però, que si algun dia resulta necessari fer-ho, s'haurà de donar aquest pas.

Respecte a si confia en mesures alternatives al confinament per contenir el virus com fer testos de forma massiva i rastrejos de casos sospitosos, Neira explica que «ara seguim recomanant aquestes mesures bàsiques de salut pública, que funcionen, perquè a més estem realment convençuts que cal fer tot el possible per evitar aquest tipus de confinaments massius perquè són mesures molt doloroses, amb conseqüències molt fortes, i han de ser totalment excepcionals».

En aquest sentit, va afegir que «cal fer tot els possible per evitar aquest tipus de mesures indiscriminades, que s'apliquen a tota una nació, perquè es poden buscar altres solucions dissenyades a mida en funció de quina és la situació epidemiològica i el més adaptades possibles a la situació local. Es poden aplicar aquestes mesures gairebé quirúrgiques, de bisturí, en comptes d'haver de fer una cirurgia d'amputació».



El llenguatge amb els joves

Neira també es va referir als joves, tot assegurant que «cal parlar-los en el llenguatge amb què es comuniquen, en les xarxes socials que ells fan servir perquè és la forma d'arribar-hi, i usar persones que tenen una influència sobre ells». «Si fem servir els canals i les persones tradicionals arribarem menys a ells; hem de demanar als joves que, a través d'associacions o moviments, siguin ells els que dissenyin aquestes campanyes», va afegir.

En tot cas, va explicar que «ells han de seguir amb la seva vida, ningú vol tallar una qualitat de vida que es mereixen, però han d'adoptar mesures, fer una valoració del risc i evitar els llocs tancats sobretot, perquè es pot tenir oci en llocs obert on la transmissió és més difícil».

«Que gaudeixin de l'estiu, però amb un mínim de mesures, com la distància social i les màscares, que potser no són molt estètiques, però que han d'incorporar en els seus hàbits perquè això no durarà sempre i els necessitem», va demanar l'experta.

La directora de Salut Pública i Medi Ambient de l'OMS, va destacar que «Espanya ha augmentat la seva capacitat de fer tests moltíssim, i com més test hi ha millor informació sobre la situació real es té, això ens permet tenir una reacció el més ràpida possible».

Pel que fa a les diferències entre països, va explicar que «de la mateixa forma que es fa la pregunta de per què hi ha diferències entre els països europeus també es pot preguntar per què hi ha diferències entre les autonomies del país. Per què el País Basc té un problema difícil i Astúries no, quan comparteixen una situació geogràfica semblant?». En aquest sentit, va destacar que «és el moment fonamental de compartir experiències i aprendre les lliçons el més ràpid possible, així com de parlar molt entre les diferents persones que prenen les decisions i no tenir cap inconvenient a compartir el que no va funcionar i el que si ho va fer».

En tot cas, va alertar que «estem davant d'una reaparició i d'un repunt de casos en alguns llocs específics, no és de nou una transmissió comunitària sostinguda i generalitzada. Però jo crec que també hi ha una qüestió semàntica, perquè del que es parla potser és d'un segon moment de crisi».