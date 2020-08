La policia denega l'entrada a 27.000 persones a la frontera

La pandèmia de la covid-19 ha deixat imatges que feia molts anys que no es veien a la província de Girona: la implantació de controls policials permanents als punts fronterers durant els tres mesos d'estat d'alarma. El tancament de fronteres internes va obligar al Cos de Policia Nacional (CNP) a posar tots els seus agents disponibles al carrer durant les 24 hores del dia. L'objectiu era evitar que ningú pogués entrar a Espanya. Es va permetre l'accés principalment a transportistes de productes essencials, estrangers amb permís de residència i treballadors fronterers.

La imatge que més va transcendir des del tancament de fronteres va ser la d'agents a les casetes de la duana del Pertús o controls a l'autopista AP-7 a l'altura de la Jonquera. Però la Policia Nacional tenia controls permanents també a Camprodon, Puigcerdà i Portbou. Un mes i mig després és hora de fer balanç i Diari de Girona ha tingut accés a les dades sobre el moviment que va haver-hi a la frontera gironina durant els tres mesos. Concretament, els agents del CNP van controlar l'entrada de més de 590.000 persones i de 520.537 vehicles en aquests quatre punts fronterers. A conseqüència dels controls, van denegar l'entrada a Espanya a 27.174 persones. Fonts del CNP asseguren que les xifres són molts baixes tant pel que fa a les de persones controlades com les que van voler accedir a Espanya tot i estar prohibit. Era el que esperava la policia però a mesura que van passar els dies i França va avançar el desconfinamenta això es va traduir amb més gent intentant passar la frontera.

Més moviment a Llívia

Una de les sorpreses del tancament de fronteres és l'increment de persones que van circular pel pas de Llívia - Bourg-Madame (Puigcerdà). En total, la Policia Nacional van controlar 161.225 persones i 131.669 vehicles. Però també en va denegar l'entrada a 3.508. Aquestes últimes eren persones que tenen el costum d'anar a comprar a Catalunya però en canvi, viuen a França. Per tant, els policies es trobaven que volien accedir a Espanya en ple confinament i no se'ls ho permetia. En canvi, bona part també del moviment en aquest punt de la Cerdanya es deu als treballadors i a les persones que anaven a l'hospital transfronterer situat a Puigcerdà, les quals podien accedir-hi sense cap mena de problema.

Sospites al coll d'Ares

Un dels punts fronterers més tranquils de les comarques gironines és el de coll d'Ares. Però aquí, durant l'estat d'alarma, els agents destinats a Camprodon hi van notar molt més moviment de l'habitual. Si bé les xifres poden semblar baixes, fonts policials en canvi asseguren que són destacables. Van controlar l'entrada de 439 persones i 253 vehicles i també van denegar l'entrada de 156 persones.

S'ha de dir que tot i que no és una ruta habitual dels traficants droga, pel confinament, van detectar que francesos entraven per aquesta zona a Espanya per comprar droga -marihuana i haixix- a l'Empordà. A Portbou, també hi havia controls, no sols a l'estació sinó també al coll de Belitres. Aquí van detenir dues persones amb reclamacions judicials. En total van controlar l'entrada de 4.355 persones i la van denegar a 207.

On la situació va ser més «estranya» durant el blindatge fronterer és a la Jonquera, una àrea habituada al pas de milers de vehicles i amb una activitat policial molt alta. Durant l'estat d'alarma, el CNP va fer 114 detencions, va negar l'entrada a 23.842 persones i va controlar 385.067 vehicles i 424.000 persones. Aquí l'estat d'alarma va ser molt tranquil, menys al maig, amb llargues cues de francesos per anar al Pertús.