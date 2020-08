El regidor del PSC d'Osor condemnat per lesions diu que acatarà la sentència

El regidor del PSC d'Osor Ángel Nuño va confirmar ahir que acatarà la sentència dictada pel jutjat de Girona i ratificada per l'Audiència, que el condemna a indemnitzar una companya de feina a Girona + Neta amb 105 euros per haver-li «causat lesions». «Acato la sentència, perquè totes les sentències s'han d'acatar, fins i tot aquelles que són profundament injustes com aquesta», assegura l'edil en un comunicat en el qual afegeix que, tot i complir-la, no la «comparteix en absolut» i que utilitzarà tots els mecanismes legals i democràtics per defensar el seu «nom, dignitat i la veritat dels fets que van ocórrer».

La sentència ratificada considera provat que el 3 de juny del 2019, Nuño i la víctima es van discutir per raons que no han quedat acreditades i que, «amb la intenció de menyscabar la integritat física» de la seva companya de feina, Nuño «li va produir un cop al canell dret i la va empènyer causant-li lesions consistents en un eritema [vermellor de pell] i un lleuger edema a la mà dreta, cosa que va precisar per a la seva curació una primera assistència facultativa, i que va trigar a curar-se tres dies no impeditius i sense seqüeles». A més, l'efectada assegura que el cas li ha causat seqüeles psicològiques i que va haver d'estar de baixa. El regidor del PSC, però, defensa que és «innocent» i que les acusacions són «falses». «Jo no he agredit ni agrediria mai ningú. La sentència recull la versió contrària», clama Nuño, qui afegeix que la seva versió dels fets ha estat «corroborada per tres testimonis». «La sentència recull la versió contrària. Això no obstant, la sentència deixa clar que ha d'interpretar una realitat que desconeix a partir de dues versions completament diferents dels fets», afegeix l'edil.

Durant el judici, Nuño ja va negar l'agressió i la seva versió va ser corroborada per un testimoni. El jutge, però, va considerar més creïble la versió de la denunciant, ja que no va quedar acreditat que els dos treballadors tinguessin una mala relació abans dels fets i, per tant, no aprecia motius pels quals hauria de voler mentir per perjudicar l'acusat. A més, una altra testimoni va corroborar la versió de la víctima i va assegurar que Nuño li havia pegat i l'havia empès.

En el comunicat, Nuño encara va més enllà, i vincula la denúncia feta per la víctima amb el fet que ell és delegat sidical per CCOO.

Aquesta denúncia es va fer en el moment que CCOO va denunciar l'empresa per vulneració de drets fonamentals de treballadors i representants sindicals. «Sobre aquesta qüestió hi haurà notícies els pròxims dies que donen la raó als treballadors i treballadores», assegura el regidor socialista.