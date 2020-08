Amb set ofegats a meitat d'estiu, la Costa Brava manté els mals registres de 2019

El dimecres 5 d'agost va morir una dona de 88 anys que el dimarts va resultar ferida crítica després d'estar a punt d'ofegar-se a la platja Gran de Palamós. Va perdre la vida poques hores després a l'hospital Josep Trueta de Girona, on estava ingressada. Un helicòpter la va traslladar dimarts al migdia al centre sanitari gironí però la dona no va poder superar les complicacions de l'aturada cardíaca i l'episodi d'ofegament que va patir. Amb aquesta víctima mortal, la Costa Brava ja ha registrat set víctimes mortals des de l'inici de la temporada d'estiu. Una xifra negra si tenim en compte encara que falten gairebé dos mesos perquè acabi l'estiu. A més, amb aquesta setena defunció, el litoral gironí ja arriba a la meitat de morts dels registrats durant tot l'estiu passat. El 2019 van perdre la vida 14 persones per ofegament a la província. Llavors es va quantificar el pitjor estiu des que hi ha dades -any 2012- recopilades per Protecció Civil de la Generalitat al litoral gironí. Des de llavors i fins al 5 d'agost d'aquest any, han mort 72 persones ofegades a la costa gironina.

Perfil: gent gran

El perfil de víctima de persona gran que l'any passat va suposar una part important de les víctimes al mar també és el que es manté enguany, amb l'excepció de les dues primeres morts de l'estiu. El 29 de juny dos nens van perdre la vida a la platja de la Perola de Roses. Els nens tenien 6 i 7 anys, i tot i que van ser traslladats en estat crític en centres hospitalaris, finalment van morir. La resta de víctimes tenien entre 63 i 88 anys. Dos eren homes i tres dones.



Dues morts en un sol dia

Dues dones van perdre la vida en un sol dia a l'Estartit. Va ser el diumenge 26 de juliol: Una dona francesa de 63 anys va morir ofegada a la platja de l'Estartit i una altra, de 66 anys a la platja de Griells, de la mateixa població. En els dos casos hi havia bandera verda mentre es banyaven. En els altres dos casos, el d'un home de 70 anys que va morir a Tamariu i el de 86, que es va ofegar a l'Escala, tenen coses en comú. S'apunta que ambdós van anar a banyar-se a primera hora del matí i que, malgrat ser una cosa que feien sovint, van patir algun tipus de dolència i van morir ofegats.

Aquests tipus d'ofegaments s'anomenen silenciosos i Protecció Civil així com la Guàrdia Civil han destacat en més d'una ocasió que es donen en dies amb bandera verda, bona mar però que afecten gent d'edat avançada i que sovint compten amb patologies prèvies.

Malauradament, un cop a l'aigua no poden demanar ajuda perquè han patit algun tipus de problema cardíac o s'han marejat.