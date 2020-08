Armilles de colors i grups de quinze treballadors com a màxim: comença la campanya de la poma a Girona

Comença a les comarques gironines la campanya de la poma més atípica. No per la producció, sinó per les restriccions de seguretat que obliga a adoptar la pandèmia. Al camps, els treballadors es mouen en grups estables de com a màxim quinze persones. Porten armilles de colors per diferenciar-se, els torns de treball entren de manera esgraonada i les mascaretes, l'hidrogel i els termòmetres són part del dia a dia. Des de la IGP Poma de Girona, el seu secretari Venanci Grau subratlla que la majoria de treballadors –fins a un 60%- estan en nòmina tot l'any. I que de l'altre 40%, el gran gruix són fixes discontinus. Això sí, s'han adaptat els allotjaments i hi ha habitatges gestionats per la Creu Roja per si calgués aïllar casos positius.