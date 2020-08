La Bisbal destinarà l'entrada dels actes de la Festa Major a projectes socials

La Bisbal d'Empordà celebrarà la setmana que ve la seva festa major més «atípica i solidària». I és que les prop de 40 activitats que es faran del 14 al 18 d'agost tindran un preu de dos euros cadascuna, uns diners que aniran destinats íntegrament a projectes socials. En concret, se'n beneficiaran el Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Càritas, el projecte d'acompanyament de gent gran i a l'Associació del Barri del Convent.

Des de l'Ajuntament destaquen la implicació de les entitats del poble, malgrat que el coronavirus ha obligat de suspendre alguns dels actes més emblemàtics com la cercavila o el correfoc. Des del consistori destaquen que es tracta d'una de les festes majors amb més actes, això sí, tots «molt controlats». En totes les activitats que s'ofereixen l'aforament està limitat i només s'hi pot accedir amb una entrada, que té un cost de dos euros. A més cal desinfectar l'espai després de cada acte i s'hi ha d'assistir amb mascareta. El regidor de Cultura i segon tinent d'alcaldia, Carles Puig, justifica el preu perquè volen «evitar» que hi hagués gent que agafés les entrades a molts espectacles i que després no hi anessin.

En el moment del registre s'ha de deixar el seu nom, la població on viu i el telèfon per tal que, en cas que hi hagués un contagi, poder fer el seguiment de manera ràpida i eficaç.