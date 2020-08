Denúncia una estafa per la compra d'un mòbil

Fa unes setmanes, un veí de Girona va denunciar una presumpta estafa online. Va comprar un telèfon mòbil iPhone valorat en més de 1.100 euros a través d'una web. Abans de comprar, assegura en la denúncia feta als Mossos que va buscar informació sobre la pàgina web i que res li va fer pensar que podia ser un engany. El va comprar el maig i encara no li ha arribat el telèfon. Durant aquest temps, els venedors li han donat llargues en diversos correus i, fins i tot, li han fet propostes de descomptes addicionals a la compra si no renunciava al producte. Mai ha rebut el mòbil i al final, ha denunciat els fets. També ha reclamat el retorn dels diners al banc. Assegura que hi ha més gent que ha patit l'estafa.