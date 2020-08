El Departament d'Agricultura destinarà 13 milions d'euros a fer front als danys del míldiu

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va presentar dilluns passat un pressupost de 13 milions d'euros en ajuts que es destinaran a fer front a les conseqüències de la plaga de míldiu a les vinyes de Catalunya.

Després d'una reunió a la seu de l'Incavi, a Vilafranca del Penedès, amb organitzacions agràries, cooperatives i el sector vitivinícola, el Departament d'Agricultura va anunciar que l'ajut tindrà un caràcter de subvenció per compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles que en la campanya d'enguany experimentin un decreixement del 55% o més respecte a la producció de l'any passat. Jordà va assegurar que la prioritat és que «el tràmit per sol·licitar l'ajut sigui molt simplificat i que pugui activar-se amb la màxima celeritat». A l'ajut directe s'hi podran acollir aquells pagesos que constin al Registre Vitivinícola (RVC) i siguin joves agricultors, agricultors professionals o titulars d'una Explotació Agrària Prioritària.

La consellera va lamentar la «important» afectació de les vinyes de totes les Denominacions d'Origen catalanes i, a banda de garantir els ajuts, també es va comprometre a intercedir en les negociacions perquè, de cara a les pòlisses de les futures campanyes, les entitats asseguradores incloguin els efectes del míldiu com a dany assegurable. Això ja és una realitat en algunes comunitats del sud d'Espanya, com el País Valencià, Castella-la Manxa, Múrcia, Extremadura o Andalusia. Tanmateix, en territoris del nord com Catalunya, l'Aragó, La Rioja, Navarra, el País Basc o Galícia, les pèrdues per malalties i plagues a la vinya encara no estan cobertes.