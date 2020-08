La diversitat de Santa Eugènia, a l'exposició «Dies de confinament» de Xavi Ramiro

Es una exposició molt digital, d'avui en dia, il·lustracions fetes amb un iPad, pujades a les xarxes socials, la gent les veu i les comenta i, finalment, em proposen portar-les a Can Ninetes». Així explica Xavi Ramiro (Portbou, 1972) «Dies de confinament», 18 de les més de 40 il·lustracions fetes durant els mesos de confinament, que estaran exposades les tres primeres setmanes de setembre al Centre Cívic de Santa Eugènia.

El reconegut il·lustrador empordanès guanyador de dos premis Junceda (2013 i 2016), lliurats per l'Associació de Professionals de la Il·lustració de Catalunya (APIC), de la qual en va esdevenir president el 2017, compta amb una trajectòria professional molt completa: des de mitjans de comunicació a aplicacions digitals, a part la docència en centres universitaris com l'ERAM de Salt o l'escola de disseny BAU de Barcelona. Xavi Ramiro va aprofitar el confinament per fer aquestes il·lustracions de manera més relaxada: «Són fetes al balcó, a la taula..., en un espai més lliure, de descàrrega de sentiments, de divertir-me? i amb la frescor de no esperar res d'elles, perquè no hi ha cap client darrere».

«Diari personal»

De fet, explica que les il·lustracions les feia a «mode de diari personal» amb una visió doble: «Una cap a fora del balcó, perquè em toqués l'aire, i una altra d'interna, amb moments de reflexió, per pensar en la vida, sobre el que estava passant...». Ramiro puntualitza que no serà una exposició molt compacte perquè són il·lustracions fetes per expressar «un ball d'emocions», sense coherència gràfica entre elles.

Un cop acabat el confinament, continua captant el que més l'atrau dels veïns i veïnes del seu barri: «A Santa Eugènia hi ha molta barreja cultural i d'orígens i això ho fa estèticament interessant. A vegades faig algun robat d'algun veí que és a la plaça o que camina per aquí».

A banda de l'exposició, l'il·lustrador actualment està treballant en un conte infantil i en la gràfica d'un videojoc per mòbil. «Sempre acabo treballant amb el digital. M'agrada la possibilitat de correcció infinita que té aquest món. Durant les setmanes de confinament, s'ha normalitzat la cultura digital i l'hem viscuda més intensament». Tot i això, coneix de primera mà com ha perjudicat el confinament al sector malgrat la tecnologia de la qual es disposa: «Des de l'APIC sabem que ha afectat la professió però estem pendents de com evoluciona i si és possible remuntar. La nostra és una feina sempre complicada i això no ha ajudat».

