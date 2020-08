Dos brots familiars amb 28 persones infectades posen Anglès en guàrdia

Una ambulància arriba al CAP d'Anglès on es fan proves PCR el diumenge 9 d'agost

Una ambulància arriba al CAP d'Anglès on es fan proves PCR el diumenge 9 d'agost · David Aparicio

Dos nous brots per coronavirus han afectat un total de 28 persones en els últims 15 dies, han fet saltar les alarmes a Anglès. Un dels brots afecta 23 persones i l'altre 5. Són casos familiars, és a dir, que tindrien l'origen en trobades familiars i que tots els infectats serien membres d'una mateixa família en cada cas.

Segons informació de Ràdio Girona, la regidora de Salut del municipi, Neus Moragas, va assegurar ahir que espera que es pugui contenir el brot perquè «l'evolució és molt positiva». De fet, en l'última prova PCR que s'ha fet a les persones involucrades en el brot gran, posterior als 14 dies des del diagnòstic, el resultat ha estat negatiu, segons va informar ahir el Departament de Salut. Si no hi ha cap nou positiu derivat d'aquest focus en els propers 28 dies (que és l'equivalent a dos períodes d'incubació del virus), el brot es podrà donar per tancat.

En el cas del brot petit, hi ha tres persones asimptomàtiques, mentre que les altres dues presenten símptomes lleus.

L'Ajuntament d'Anglès ja ha pres mesures per evitar la propagació del virus al municipi. Moragas va assegurar que han augmentat els tests i que el ritme de noves proves explicaria també l'augment de positius, que s'han detectat fins i tot en entorns que no estan relacionats amb el focus inicial. També s'han fet les proves a tots els contactes més estrets dels afectats, i estan fent el seguiment perquè es compleixi el confinament.

D'altra banda, el consistori aplicarà mesures per protegir la població de risc, de manera que ha decidit tancar el centre de dia durant una setmana, per recomanació de la Generalitat, i limitar les visites a la residència Sant Hilari.

