Ferit en caure per un penya-segat de 25 metres d'altura a Portbou

Un home va resultar ferit, ahir, en estimbar-se des d'uns 25 metres d'altura per un penya-segat situat a prop de l'antinga carretera que va de Portbou i Colera, a la Beta Blanca.



Els Bombers van rebre l'avís quan faltaven 5 minuts per la una del migdia. Uns caiaquistes que passaven per la zona van veure un home estirat a les roques, a 300 metres del port de Portbou en direcció a Colera i van donar avís al servei d'emergències. Una dotació terrestre dels Bombers va intentar accedir al lloc on es trobava la víctima, una zona de difícil accés, ja que es tracta d'un terreny escarpat. Finalment, la dotació va poder arribar fins on es trobava l'home, d'uns 50 anys. Un cop al lloc de l'accident, els Bombers van poder immobilitzar el ferit.





Matí accidentat

L'helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE) va remolcar l'home, que va ser evacuat aEl mateix matí,. L'home es va començar a trobar malament dins l'aigua, mentre nedava amb la seva dona. Després d'avisar, la víctima va quedar insconscient dins l'aigua.Es va avisar el Servei d'Emergències, que va enviar un helicòpter a la zona. El SEM va practicar les maniobres de Reanimació Cardiopulmonar al ferit al mateix lloc dels fets i va ser traslladat en Helicòpter a l'Hospital Comarcal de Palamós, sense que es temés per la seva vida. Els Bombers i una dotació marítima dels Mossos d'Esquadra van donar suport a l'operació del SEM.Els Bombers també van assistir una escaladora marejada a la Via Ferrata de Sant Feliu de Guíxols i