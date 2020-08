Habiliten dues cases de colònies i un hostal pels temporers de l'Empordà sospitosos de covid-19

Els departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies i Agricultura juntament amb els ajuntaments de l'Alt i el Baix Empordà, els consells comarcals i els empresaris de les produccions de poma han acordat un pla d'acció conjunt per abordar els possibles casos de coronavirus. El dispositiu compta amb tres espais per atendre els temporers en cas que tinguin símptomes o que hagin de fer aïllament. Per una banda, s'ha dedicat un hostal a Viladamat (Alt Empordà) per a persones que estiguin pendents dels resultats d'un PCR però que no tinguin un espai per poder fer un aïllament domiciliari. Hi haurà 58 llits disponibles. Aquest hostal rebrà el nom d'Espai Trànsit.

Per altra banda, les administracions també han reservat una casa de colònies a Pontós (Alt Empordà). En ella s'hi podran allotjar les persones que hagin estat contactes estrets d'un cas positiu, però amb la PCR negativa i que no tenen un lloc per fer un aïllament domiciliari durant els 14 dies reglamentaris. La capacitat màxima és de 30 persones i rebrà el nom d'Espai Refugi. Per últim hi haurà una tercera casa de colònies a Cabanes (Alt Empordà) batejat com l'Espai Salut i que estarà reservat per a casos positius de coronavirus però amb una simptomatologia molt lleu o que siguin asimptomàtiques. En aquesta casa de colònies hi haurà 20 llits disponibles.

Els tres espais estaran gestionats per la Creu Roja a través d'un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. De tota manera, des del Govern han recordat que mentre duri la recollida de fruita a les comarques gironines es mantindrà operatiu l'espai Orpea, que es va obrir al principi de la pandèmia. Hi ha 74 habitacions disponibles amb 174 llits. Estan reservats per a pacients amb símptomes que necessitin una intervenció sanitària mínima. Aquest equipament està gestionat per l'empresa de la Diputació de Girona SUMAR i l'atenció sanitària corre a càrrec de l'Equip d'Atenció Primària de Can Gibert del Pla de Girona.

A més, el pla conjunt d'acció entre administracions i empresaris també defineix els circuits que caldrà seguir casa vegada que hi hagi algun cas sospitós de covid-19. En cas que es tracti d'un treballador fix amb residència estable, aquest haurà d'anar al seu CAP de referència, on li faran una valoració dels símptomes i, si cal, una PCR i ho haurà de comunicar a l'empresa.En cas que es tracti d'un temporer, des de l'empresa es posaran en contacte amb el responsable de temporers del CAP de referència de la plantació on treballa, una figura que s'ha creat específicament a cada un dels tres centres (Castelló d'Empúries, L'Escala i Torroella) que es farà càrrec del seguiment d'aquest col·lectiu.

Posteriorment es traslladarà el possible cas al CAP on se li farà una visita mèdica i en cas que es confirmi la sospita de coronavirus es realitzarà una prova PCR.A partir d'aleshores, caldrà que el temporer faci l'aïllament indicat pel professional sanitari. En aquest moment es farà una primera valoració pels equips atenció primària amb el suport dels serveis socials dels municipis per valorar si la seva residència habitual és òptima per fer l'aïllament o si cal que sigui derivat al Hostal de Viladomat (Espai - Trànsit). Des del CAP també li donaran les recomanacions que cal que segueixi, li tramitaran la baixa laboral i activaran el Gestor COVID per fer els seguiment dels seus contactes. També es notificarà el cas a Vigilància Epidemiològica.