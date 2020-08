La pressió policial redueix de manera «dràstica» els «botellons» a Platja d'Aro

La pressió policial ha fet reduir els «botellons» a Castell-Platja d'Aro de manera «dràstica». En concret, des de principis d'estiu s'han aixecat només 49 sancions per consumir alcohol a la via pública, una xifra «impensable» fa uns anys. Un dels motius ha estat la vigilància que ha fet la Policia Local que, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, s'han dedicat a controlar que no es fessin reunions amb consum d'alcohol especialment a les platges.

Cal tenir en compte que la xifra de sancions ha anat disminuint els darrers anys gràcies a la pressió policial, que ha fet que molts dels que encara es concentren a les platges de la localitat a altes hores de la matinada ho facin sense begudes alcohòliques i respectant les normes de seguretat. El cap de la Policia Local de Platja d'Aro, David Puertas, atribueix aquest canvi de conducta a que cada vegada «hi ha més consciència» per part dels joves que visiten la localitat costanera.

En relació a una possible caiguda de les sancions per la falta de turistes estrangers, Puertas explica que «no hi té massa a veure» perquè el 90% de sancions que els darrers anys s'han posat han estat turistes del país.

Palafrugell, l'altra cara

On el «botellón» sí que suposa un problema és a les localitats costaneres de Palafrugell. I és que en els darrers quatre dies s'han aixecat més de 200 actes per beure alcohol a la via pública. A més, destaca l'important nombre de menors d'edat que s'afegeixen a aquestes concentracions.

L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, reconeix que la situació ha arribat a un punt «preocupant». Per això, el batlle ha explicat que la intenció és que hi hagi vigilància «les 24 hores del dia». A més, adverteix que seguiran sent «contundents» amb les sancions. Piferrer explica que la majoria de multes venen després que alguns dels veïns que passen uns dies a la seva segona residència es queixin pel soroll d'aquests grups de joves que estan a la platja. L'alcalde, però, assenyala que en moltes ocasions es troben que són els fills d'aquestes persones que es queixen els qui fan el «botellón» i a qui acaben sancionant.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus