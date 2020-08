45 municipis gironins resisteixen la COVID-19, amb cap positiu

Pocs llocs s'escapen de la covid-19 a aquestes alçades, però a la província de Girona 45 municipis encara resisteixen davant el virus, i registren zero casos positius després de cinc mesos de pandèmia global. Tots ells són pobles petits que no superen els 500 habitants -només Darnius, a l'Alt Empordà, en té 546-, i es concentren sobretot al Ripollès, la Garrotxa i la zona nord de l'Alt Empordà. La comarca que compta amb més poblacions sense contagis és justament l'Alt Empordà, amb 16 municipis, seguida del Baix Empordà i el Ripollès, ambdós amb 7. Qui no té cap poble lliure de covid-19 és el Pla de l'Estany.

En conjunt, representen el 20% de tots els municipis que conformen la província, segons les dades que ahir es podien consultar al mapa interactiu de municipis publicat pel Departament de Salut de la Generalitat. Les dades indiquen que aquestes poblacions no han tingut cap cas positiu acumulat des que va començar la pandèmia, comptabilitzant els casos detectats a través de les proves de diagnosi com les PCRs o tests ràpids. Tot i això, la majoria d'aquests municipis sí que presenten persones sospitoses d'estar infectades per covid-19, perquè en algun moment han tingut símptomes.



El «factor sort»

Gualta, al Baix Empordà, és un dels pobles que, per ara, no tenen cap cas registrat de covid-19. El seu alcalde, Jaume Fontdevila, es mostra «content» però a l'«expectativa», i no creu que hagin fet res concret per mantenir el poble al marge del virus. «La gent del nucli ha estat molt respectuosa amb les mesures», diu Fontdevila, «però també hi influeix el factor sort».

Les bones xifres no els han fet abaixar la guàrdia. Així, des de l'Ajuntament van decidir suspendre el gruix actes de la festa major programats per als passats 30 i 31 de juliol per prudència. Només van mantenir alguns concerts amb un aforament molt limitat per als veïns del municipi. També van cancel·lar les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, i el festival Ítaca, del qual formaven part, va suspendre la majoria de concerts, com els que hi tenien lloc.

Ara que és estiu, Fontdevila afirma que es troben en una situació més «complicada» perquè ara a Gualta tenen més moviment de persones. Segons l'alcalde, es troben en una «contradicció», ja que l'activitat econòmica penja molt del turisme i la major afluència de gent hi contribueix, però, d'altra banda, esperen «que això no ens porti el primer cas de covid-19».



Preocupació per l'estiu

Qui també atribueix, en gran part, a la sort el fet de no tenir casos de covid-19 és l'alcalde de Sales de Llierca, a la Garrotxa. El batlle, Miquel Palomeras, hi suma que el nucli urbà no és compacte, sinó que les vivendes estan disseminades «i això hi ajuda molt», i també el fet que els veïns «van respectar moltíssim les mesures de seguretat».

Des de l'Ajuntament també van optar per deixar d'organitzar uns sopars a la fresca que feien cada estiu «perquè ens feia por el que pogués venir de fora», expressa Palomeras, referint-se als visitants d'altres zones que s'hi desplaçarien.

Ara l'alcalde està preocupat per «la massificació de gent que està venint a la zona de Sadernes», que és molta més que altres anys, que, al no viatjar fora, fan turisme interior», constata. Des dels tres ajuntaments afectats -Sales de Llierca, Montagut i Oix i Tortellà-, i des del Consorci de la Garrotxa, que és qui estiona les gorgues, intenten posar-hi control i fan « tot el que podem» per controlar «la gran afluència de gent, però ens fa patir». Palomeras es queixa que la Generalitat va recomanar, però no prohibir, els banys a les gorgues. Hi veu un risc important ja que, a més de la dificultat de mantenir les distàncies de seguretat, un estudi del CSIC publicat al maig indicava que la supervivència del virus en aigua de rius, llacs o gorgues d'aigua dolça era «superior», i per tant eren «més desaconsellables».