Càritas Girona atén 400 nens i joves en espais d'oci aquest estiu

Uns 400 nens i joves en situació de vulnerabilitat de Girona participen aquest estiu en espais d'oci de Càritas Diocesana.

L'entitat ha programat activitats en 20 municipis de Girona, la majoria consensuades amb entitats del territori, per tal de garantir l'equilibri entre l'oferta d'activitats i la diversitat de participants, evitant espais segregadors.

Aquests espais socioeducatius volen ajudar a assumir i processar emocionalment les conseqüències i implicacions de la crisi sanitària, recuperar la convivència presencial, perduda durant el confinament, i proporcionar aprenentatges específics d'autoprotecció i nous hàbits en l'escenari actual.

Aquesta proposta educativa s'ha fet en el marc de l'Aliança Educació 360, en la qual diverses entitats socioeducatives i de lleure implicades en la xarxa educativa de la província aposten per un estiu educador en el context d'aquesta crisi que afecta de forma molt sensible nens i joves, i sobretot als que pateixen situacions de vulnerabilitat.

Alguns dels espais d'oci socioeducatiu de Càritas han generat propostes de gran valor social, com ara el centre de el sector Est de Girona o les activitats conjuntes al Baix Empordà.

En col·laboració de l'Ajuntament de Girona, han fet un centre en el sector Est dedicat a millorar les condicions de l'entorn dels joves que s'han inscrit, amb un projecte per senyalitzar itineraris verds que connecten Girona Aquest amb entorns naturals al voltant de la ciutat, com la vall de Sant Daniel.

Els itineraris que s'han senyalitzat formaran part d'un conjunt de rutes, anomenades Camins NaturEst, que s'inicien davant el pavelló de Vila-roja i que recorren part de l'entorn més ric i natural de la ciutat.

La Font dels Lleons o la ruta pel Onyar són les rutes que ja han marcat els participants, que preveuen senyalitzar 5 més en una altra fase.

Per la seva banda els espais socioeducatius del Baix Empordà s'han unit per poder oferir activitats conjuntes d'oci als nens i més de les activitats diàries pròpies de centres, com tallers i visites a pobles, Càritas ha muntat sortides per la comarca.

Les activitats han inclòs visites a la Fundació Mona, excursions per la natura, parcs d'aventura i activitats culturals.

L'amenaça de rebrots, les noves mesures per fer-los front i les conseqüències de la crisi econòmica derivada de la Covid-19 han posat en alerta els serveis socioeducatius de Càritas Girona, que preveuen un curs especialment complicat per a les famílies en risc d'exclusió social .

Per això, Càritas vol reforçar els serveis socioeducatius durant el curs i garantir que tots els alumnes tenen l'acompanyament adequat, i s'estima en 170.000 euros el cost per mantenir els serveis socioeducatius per a un miler d'alumnes a partir de setembre.

