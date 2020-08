Descens en el nombre de contagis diaris a Girona, que registra 38 positius més

Baixa el nombre de nous contagis de coronavirus a les comarques gironines. Segons les dades del Departament de Salut, la regió sanitària va registrar ahir 38 positius més, la xifra més baixa des de fa una setmana, el dia 3 d'agost, quan es van comptabilitzar 32 casos coincidint també en dilluns. Amb aquests, el total de persones que s'han infectat des de l'inici de la pandèmia és de 8.863, dels quals 6.871han estat confirmats per PCR - que són les proves més segures. Actualment hi ha 34 persones ingressades a hospitals gironins, 4 més que el dia anterior, de les quals 12 estan a la UCI.

El risc de rebrot a la demarcació també segueix a la baixa, després de controlar els contagis a l'Alt Empordà. La comarca es trobava fa dues setmanes en nivells de risc de 427, quatre vegades per sobre del llindar alt, i actualment les xifres s'han rebaixat fins a 167,76. En el conjunt de la regió sanitària s'ha rebaixat el llindar de risc moderat per primera vegada des del 15 de juliol, i actualment se situa en 68,77. Per zones, el Ripollès se situa amb taxes de risc baix, amb un 29,42. El Baix Empordà, amb un 56,16 i el Gironès Nord-Pla de l'Estany, amb un 50,34, estan també per sota del llindar moderat. El Gironès Sud-Selva Interior se situa per sobre d'aquest barem, però per sota dels nivells alts, amb un 80.44. A més de l'Alt Empordà, la Selva Marítima amb 109,81, i la Garrotxa, amb 102,94, superen també el llindar de risc alt, situat en 100.



Una mort a Blanes

L'Hospital Comarcal de la Selva va informar ahir d'una nova víctima mortal per la covid-19, que s'hauria produït en els darrers dies. Tot i això, a les dades facilitades pel Departament de Salut aquesta nova defunció no apareix encara registrada, i la xifra acumulada es manté en 824 des de l'inici de la pandèmica. Es tracta de la 21 persona que mor a l'hospital de Blanes, on la darrera defunció s'havia produït fa més de tres mesos. Actualment no hi ha cap pacient ingressat en aquest centre ja que s'ha registrat una alta mentre que l'altre pacient ingressat ha donat negatiu en la PCR.



Brots a Anglès

Pel que fa als dos brots familiars actius a Anglès, que afecten un total de 21 persones, Salut va confirmar ahir que la situació seguia estable, sense nous casos. Per això, si no hi ha novetats es descarten, en principi, noves mesures restrictives al municipi.