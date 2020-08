Detenen un home a Llagostera per vendre un propulsor submarí que havia robat als Bombers

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys de nacionalitat espanyola i veí de Llagostera (Gironès) després que aquest intentés vendre per internet un propulsor submarí que havia robat als Bombers. El cos de la Generalitat va denunciar-ne el robatori el 10 de juny, després que trobessin a faltar el propulsor tornant de diversos serveis realitzats al Vallès, la Selva i el Baix Empordà. Els Bombers van assegurar que algú els havia sostret l'objecte –valorat en uns 1.800 euros– de dins de la furgoneta. A finals de juliol, els Mossos van veure que un veí de Llagostera havia posat un anunci en una aplicació de compravenda d'objectes de segona mà. L'anunci oferia el propulsor per 2.000 euros.

Davant d'això, els investigadors dels Mossos d'Esquadra van localitzar el responsable de l'anunci i van veure que es tractava del mateix objecte que havien robat als Bombers. Per aquest motiu van detenir l'home per un delicte de receptació, després que intentés vendre un objecte robat per obtenir-ne un benefici econòmic. El detingut, a qui no li consten antecedents, serà citat properament per declarar davant l'autoritat judicial competent.