Miquel Noguer critica la proposta de l'Estat sobre el superàvit municipal

El president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer (JxCat), adverteix que la proposta del ministeri d'Hisenda per tal d'utilitzar el superàvit dels ajuntaments per fer front a les conseqüències de la pandèmia del coronavirus pot fer que acabi havent-hi «ajuntaments a dues velocitats», ja que en critica les condicions i lamenta que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) hi votés a favor, encara que fos amb el vot de qualitat del president -el socialista Abel Caballero-, perquè d'aquesta manera «s'ha trencat la unitat municipalista». Tampoc veu clar que el Govern estatal hagi de «demanar diners» als ajuntaments per tal de fer front a la crisi econòmica que ja hi està havent i hi haurà durant els propers mesos.

La proposta d'Hisenda estableix que aquells ajuntaments que cedeixin els seus romanents a l'Estat podran utilitzar, entre els anys 2020 i 2021, com a mínim un 35% dels fons aportats, fet que suposarien 5.000 milions d'euros dels 14.000 acumulats. La quantitat restant es tornaria en un termini de deu anys a partir del 2022, amb interessos.

Noguer critica, tanmateix, que la proposta del Govern espanyol preveu que només puguin rebre fons aquells ajuntaments que cedeixin voluntàriament els seus fons a les arques de l'Estat i que, a més, es trobin en una situació sanejada després d'haver tancat el 2019 amb un romanent positiu. «Aquí, el principi de solidaritat falla. Els recursos han de ser per a tots els ajuntaments, s'ha de trobar una fórmula de repartiment independentment de si decideixen deixar els diners a l'Estat o no», assenyala el president provincial, que recorda que en el cas de les comunitats autònomes sí que s'ha trobat una fórmula de repartiment de fons. «En canvi, si es fa d'aquesta manera, ens trobarem amb ajuntaments a dues velocitats» a l'hora de sortir de la crisi econòmica, adverteix.

En aquest sentit, el president de la Diputació gironina considera que ja és prou dolent que la proposta vingui del Govern del PSOE, però lamenta que la FEMP hi hagi donat el seu suport, encara que només fos amb els vots socialistes, ja que PP, Cs i JxCat hi van votar en contra i Podem-IU es va abstenir, de manera que l'alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE) va haver d'utilitzar el seu vot de qualitat per tal d'aprovar el document. «Jo crec que aquest no era l'esperit de la FEMP, sinó que s'havia de defensar la unitat del municipalisme. Aquí no hi hi ha hagut unitat, com s'havia quedat al mes de maig en una conferència de presidents de Diputació, sinó que s'ha trencat la FEMP en dos i això no pot ser», assenyala Noguer.



«Contra el municipalisme»

Per això, malgrat observar positivament alguns aspectes de la proposta -com per exemple que els superàvits s'hagin d'utilitzar per a inversions financerament sostenibles-, Noguer considera que les restriccions que imposa van «en contra de la idea del municipalisme», ja que faran que alguns ajuntaments tinguin més recursos que d'altres a l'hora d'afrontar la crisi econòmica.

De tota manera, el president de la Diputació gironina confia que el PSOE no aconsegueixi aprovar la mesura al Congrés, on encara s'ha de votar.