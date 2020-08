Les obres de reforma del rec Major de Banyoles, parades a causa de l'empresa

L'empresa que realitzava les obres d'arranjament del tram del rec Major entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers, ha comunicat a l'Ajuntament que no podia continuar amb l'obra per dificultats internes de la mateixa empresa. L'obra, que fins ara està feta en un 30%, fa més d'un mes i mig que està aturada. La constructora ha anunciat que farà les gestions oportunes per traspassar el projecte a l'empresa que va quedar en segona posició durant la licitació per tal que pugui acabar l'obra.

Aquesta remodelació forma part del pla de recuperació dels recs de Banyoles que volen posar en valor la seva singularitat com a part del patrimoni local i potenciar-los com un atractiu turístic de la ciutat. En el cas del rec Major, el projecte preveu canalitzar-lo, mantenir el salt d'aigua que hi ha i enjardinar els costats per convertir-lo en un espai públic verd. Aquesta obra es va licitar per 346.508 euros.