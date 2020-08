Temporers de la poma: de quinze en quinze i armilles de colors

Es crea un nou Pla d'acció territorial per a l'atenció sanitària dels temporers de la poma. Aquest estableix les indicacions que cal seguir per part d'empresaris i treballadors en cas d'indisposició i necessitat d'atenció sanitària tant en l'àmbit laboral com en el personal o domiciliari. El pla ha estat elaborat per tal de donar resposta a les possibles infeccions per covid-19.

Generalitat, empresaris i cooperatives de la poma, consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà i els equips d'atenció primària de Torroella de Montgrí, l'Escala i Roses han treballat conjuntament en el pla d'acció per prevenir el contagi dels treballadors.

Per tal de poder atendre els temporers en cas de necessitat, s'han habilitat tres espais: un hostal a Viladamat que s'anomena «Espai-Trànsit», una casa de colònies a Pontós amb el nom d'«Espai-Refugi», i finalment, una altra casa de colònies a Cabanes, «Espai-Salut». Cada lloc ha estat triat, doncs, per acollir temporers en un procés del virus concret, i els tres seran gestionats per la Creu Roja a través d'un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, segons un comunicat que ha difós el Govern.

La campanya de collita va començar ahir dilluns, 10 d'agost, i es preveu que s'allargui fins al 15 de novembre. L'arribada de temporers es calcula entre els 2.500 i 3.000 treballadors, un 40 per cent dels quals ja treballen en el sector de forma fixa. Així doncs es contractaran unes 1.700 persones per a aquest període de recollida.



Normes i recomanacions

El Pla preveu diverses normes organitzatives, com és l'agrupació de treballadors en grups o quadrilles de quinze persones màxim, en espais delimitats i vestits amb armilles de colors diversos, així com la necessitat de tenir un responsable per a cada un d'aquests grups que s'encarregui de vetllar perquè es compleixin les normes i de posar en marxa el circuit d'actuació en cas que algun dels membres del seu grup presenti símptomes de la covid-19, a part d'altres mesures de caràcter preventiu relatius al transport dels temporers i al seu allotjament.



Mesures preventives

El Pla està elaborat de manera diferent segons si la persona treballadora té un contracte fix o no. Si el té i presenta símptomes, caldrà que assisteixi al seu CAP de referència on, si els metges ho valoren, li faran una prova PCR, tot comunicant-ho a l'empresa. En cas de ser un temporer, l'empresa haurà de contactar amb el responsable i aquesta es farà càrrec del seguiment del grup que ha estat treballant amb aquesta persona. A partir d'aquí, si dona positiu a la prova, farà l'aïllament a la seva residència habitual o a l'hostal l'Esplai de Viladamat, tot seguint els protocols segons els espais explicats. Cal destacar que si es detecten tres o més treballadors positius en una mateixa plantació, des de Salut es proposarà fer proves PCR massives a tots els treballadors de manera preventiva. A part, s'han fet formacions per totes aquelles persones amb responsabilitats dins les empreses perquè puguin conèixer la malaltia, els mecanismes de protecció bàsics i els circuits que s'han establert. Segons el Govern també es lliurarà informació específica en diferents idiomes sobre les vies de transmissió del virus i les mesures de prevenció individuals que cal prendre.



«Pla molt treballat»

Narcís Poch, coordinador d'Unió de Pagesos a Girona, ha fet una valoració molt positiva del Pla: «Està molt ben treballat per tal de cobrir qualsevol necessitat. Ara esperem acabar de rebre els telèfons de contacte de referència. Esperem, però, no haver-lo d'activar», ha argumentat.