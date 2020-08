Un ancià que conduïa sol des del Regne Unit, aturat pels Mossos a Fornells

Els Mossos van assistir el passat 1 d'agost un conductor de vuintanta-dos anys desorientat que patia diverses discapacitats i que semblava conduir ebri. L'home, de nacionalitat anglesa, va ser parat al nucli urbà de Fornells de la Selva.



Anava a Altea, al País Valencià

Segons els Mossos, havia conduït sol des del Regne Unit i pretenia arribar fins a Altea, a la Comunitat Valenciana, on viu el seu fill. Un cop va parar per omplir el dipòsit de benzina a l'AP-7 i es va perdre. Diversos ciutadans van alertar al telèfon al 112 que possiblement aniria molt begut. L'home havia deixat el cotxe completament travessat en mig de la via a la C-25.



Seguiment

El turisme va marxar i va entrar al nucli urbà de Fornells. Alguns conductors el van seguir i el van aturar a l'altura de l'Església, on van assistir-lo els Mossos. L'ancià va donar negatiu a la taxa d'alcoholèmia però, a part de desorientat, presentava discapacitats a la cama i al braç esquerre. Els Mossos expliquen que el parabrises del cotxe estava trencat, ja que alguns usuaris, amb la intenció de voler-lo aturar, li havien colpejat.

Els Mossos van contactar amb el fill de l'home per tal de trobar una solució. Així mateix, els agents de trànsit li van buscar un hotel al mig de Girona, el van acompanyar i van avisar la grua per tal que retiressin el cotxe.