Educació elimina les targetes moneder i durà menjar a nens vulnerables confinats

El Departament d'Educació no tornarà a aplicar el sistema de targetes moneder per als alumnes amb beca menjador el curs que ve. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, prioritza «fer el menjar i repartir-lo a les famílies» becades si es fan confinaments parcials o aïllaments que impedeixin a alguns infants d'anar al seu centre educatiu. Així ho va explicar ahir en una compareixença al Parlament, on va especificar que les targetes moneder són la «millor solució» si un «confinament total» impedís fer el repartiment de menjar.

Bargalló va defensar que «el tancament d'un centre perquè l'alumnat està en quarantena no ha de comportar el tancament del menjador». En aquest sentit, va afegir que ho havien negociat amb les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA), les empreses i les entitats que gestionen els menjadors. I va detallar que havien parlat amb els responsables de menjador «fins i tot a les escoles que no tenen cuina» per poder aplicar aquesta fórmula l'any que ve.

Tot i això, des de la Plataforma SOS Menjadors, Mario Parra, denuncia que «no saben com asseguraran» que aquest repartiment dels àpats a domicili funcioni, «ja que la Generalitat com a tal no controla els menjadors directament». Creu que «hi ha moltes llacunes», fins i tot en detalls com tot el que «s'ha d'assegurar a l'hora de dur el menjar a casa d'algú». La solució de SOS Menjadors passa per aprofitar «aquesta oportunitat» per fer «un model públic dels menjadors i reformular l'espai dels migdies», explica Parra a Diari de Girona.

Des de la plataforma també havien criticat les targetes menjadors perquè «presentaven molts problemes», com «duplicacions o retards en rebre-la», així com també el límit per utilitzar el saldo a les targetes, que s'havia de gastar abans del 31 de juliol. En tot cas, entenen que «com que es va fer ràpid, segurament no hi havia cap altra solució».

El Conseller Bargalló va xifrar en 142.000 els ajuts de menjador que van cobrir a través el sistema de targetes moneder, amb un import de 4 euros diaris des del 12 de març fins al 19 de juny, quan va acabar el curs. El titular d'Educació ha expressat la voluntat del departament d'ampliar l'any vinent els recursos destinats a ajuts individuals de menjador, «també davant la previsió de més sol·licituds de beques menjador».



Garantir l'àpat també a l'estiu

En la mateixa compareixença, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va anunciar que des del seu departament assumiran l'import que els ajuntaments hagin de destinar a cobrir el dret d'alimentació de la infància en situació vulnerable a l'estiu. El Homrani va dir que utilitzaran recursos del fons de contingència per fer-hi front, i que faran arribar aquest finançament a ajuntaments i consells comarcals a través d'una addenda al contracte programa de serveis socials.

Aquesta mesura es va anunciar ahir, si bé al juny el Parlament havia instat al Govern a «garantir l'alimentació als menors en risc d'exclusió social durant el període no lectiu» en una moció. Per això, des de SOS Menjadors, Parra creu que «van tard» i avisa que «ja som a mitjans d'agost». A més, afegeix que ara queda «en mans de la bona voluntat dels ajuntaments», i que «caldrà veure com ho gestionen».