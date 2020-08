La Generalitat designa josep Maria Tost responsable del buidatge de l'abocador de Vacamorta

La Generalitat ha designat el director de l'Agència Catalana de Residus (ARC), Josep Maria Tost, com a responsable del buidatge de l'abocador de Vacamorta. Ho fa en resposta a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que li donava de termini fins aquest dimecres per designar-lo, i establia que, en cas que no hi hagués resposta, la responsabilitat recauria damunt el conseller de Territori. Fonts del Departament expliquen que des del Govern "s'està treballant" per fer efectiva la sentència del 2015 que obliga a buidar l'abocador, situat al terme municipal de Cruïlles (Baix Empordà). La resolució del TSJC també estableix que, a partir d'ara, Tost haurà d'informar cada sis mesos l'alt tribunal sobre l'evolució dels treballs.

El Departament de Territori ha esgotat el termini –de fet, acabava avui- per respondre la interlocutòria del TSJC. A la resolució, l'alt tribunal deixava palesa la "disfunció temporal" que arrossega el buidatge de l'abocador de Vacamorta, i ordenava a la Generalitat que nomenés un responsable perquè cada sis mesos anés informant sobre allò que el Govern està fent per retirar els residus que encara hi ha al subsòl.

El TSJC també subratllava que si la Generalitat no nomenava ningú, aquesta responsabilitat recauria directament damunt el conseller de Territori, Damià Calvet. Ara, el Departament ha informat que ja s'ha donat resposta a la interlocutòria, i que s'ha designat el director de l'ARC, Josep Maria Tost, com a responsable del buidatge de l'abocador.

