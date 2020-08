Investiguen si l'incendi en una paperera de Besalú és provocat

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot investiguen un incendi que es va produir aquest dilluns al vespre en una indústria de Besalú. Estan indagant en les causes del foc i s'apunta que podria ser intencionat. De moment, però, no s'ha pogut identificar el presumpte piròman que hauria incendiat un grup de palets que hi havia en el pati de l'empresa.

Gràcies a l'actuació dels Bombers va quedar en un petit ensurt perquè les flames no van entrar a dins de la indústria. Si hagués prosperat a l'interior de la nau, hauria estat molt més perillós, perquè es tracta d'una empresa que es dedica a bobinar paper i material flexible. Unes matèries molt combustibles.



A prop de la deixalleria

L'incendi d'aquest dilluns es va produir a quarts de nou del vespre en aquesta empresa paperera situada a la C-66 antiga, a prop de la deixalleria municipal de Besalú. Els Bombers, en rebre l'avís van mobilitzar fins a cinc dotacions terrestes. En arribar-hi, van trobar-se amb una forta fumerada de color negre que sortia del pati de l'empresa.

El foc es va centrar en una zona de palets que hi havia sota d'un cobert exterior del pati. Els Bombers van poder apagar l'incendi amb rapidesa i sortosament no va anar a més. En total, van cremar uns 20 metres quadrats de palets, que són combustible fàcil per les flames. Malgrat l'ensurt, el foc tampoc va deixar ferits, informen des de la policia catalana.

A banda dels Bombers, a lloc també s'hi va desplaçar l'ADF local per si calia donar suport als bombers, però no van haver d'actuar.

A lloc també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra, que investiguen el succés i qui pot haver-hi al darrere d'aquest incendi.



Incendis a l'empresa Auladell

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona, juntament amb la Policia de Sarrià de Ter per la seva banda, encara continuen investigant els tres incendis que van afectar l'empresa Recuperacions Auladell de Sarrià de Ter durant els mesos de juny i juliol. En aquest cas també se sospita que podrien ser intencionats. A més, els agents relacionen aquests focs amb dos incendis de contenidors que d'aquells mateixos dies.