Segon duc mort electrocutat a Castell d'Aro

VINT-I-QUATRE HORES DESPRÉS que el Grup de Natura Sterna denunciés la mort per electrocució d'un duc ( Bubo bubo) en una torre elèctrica a Castell d'Aro, ahir, un altre exemplar d'aquesta espècie d'au patia la mateixa sort i moria en enganxar-se i electrocutar-se amb l'estesa elèctrica, propietat d'Endesa. Els ecologistes denuncien que les xarxes de distribució elèctrica són la principal causa de mortalitat d'aquesta espècie protegida al Baix Empordà. Des de Sterna critiquen que la companyia elèctrica propietària de les torres, Endesa, no prengui mesures per protegir els animals de morir electrocutats i alerten del perill que representen per a la fauna autòctona les línies de mitjana i alta tensió.