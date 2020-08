Set noies de Girona publiquen un llibre solidari

Set amigues d'entre 11 i 12 anys de Girona han escrit i publicat un llibre d'aventures amb finalitats solidaries. Es tracta de 'Set amigues i un robatori misteriós a Egipte' que explica com un grup d'estudiants viatgen fins a Egipte per poder fer un treball de Ciències Socials sobre l'antiga civilització egípcia. Una vegada allà, però, es veuran involucrades en un misteriós robatori que hauran de resoldre amb la col·laboració de la policia. Els beneficis del llibre es donaran a l'Hospital de Sant Joan de Déu per tal de millorar els ànims dels nens que hi ha hospitalitzats. La iniciativa va néixer després que una d'elles hagués estat hospitalitzada en aquest centre. La resta d'amigues la visitaven i li anaven llegint l'evolució del llibre.

L'Ariadna Bosch, l'Ariadna Vila , la Núria Rosón, la Ceci Cuadrado, la Clàudia Cantó, la Berta Parra i la Mariona Serra són set amigues que anaven juntes al col·legi de les Alzines de Girona. Els encanta llegir i escriure aventures i per això van decidir embarcar-se a escriure un llibre. El projecte va néixer durant el segon trimestre que cursaven 5è, quan un migdia van decidir començar a escriure una història durant la classe d'informàtica.

En les primeres pàgines d'aquest llibre no hi eren totes i de fet els personatges eren ben diferents als del llibre que ha acabat publicant-se. Poc a poc s'hi van anar sumant la resta d'amigues i van adaptar la història amb les idees que anaven proposant totes elles. Poc a poc es van anar reunint entre un i dos dies a la setmana a l'aula d'informàtica per posar en comú les idees que havien anat pensant cada dia a casa.

Durant el curs, una de les autores, la Clàudia, va estar uns mesos ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu. El projecte del llibre, però, va servir per tenir un nexe en comú i anar-la a veure més d'una vegada. Poc a poc les noies anaven teixint la història de 'Set amigues i un robatori misteriós a Egipte'.

El llibre explica com set amigues de l'escola viatgen fins a l'antic Egipite per poder fer un treball de Ciències Socials que els han encarregat. Una vegada a allà, les noies descobreixen com desapareix una de les piràmides més famoses i veuen com una furgoneta de color negra s'allunya de la zona. A partir d'aquí comença un conjunt d'aventures per descobrir com un lladre ha aconseguit fer desaparèixer les piràmides i perquè ho ha fet.

Ara, aquest llibre s'ha fet realitat amb la seva publicació. Està disponible a totes les llibreries Troa i altres establiments de la comarca de la Selva. De moment ja se n'han venut més de 400 exemplars.

Un llibre amb finalitats solidàries

L'estada de la Clàudia a l'Hospital de Sant Joan de Déu va fer veure les noies que volien donar-li un caire solidari al llibre. Per aquest motiu van decidir que tots els beneficis de la venda dels llibres es donaran a aquest hospital per tal que els infants ingressats gaudeixin d'un millor estat anímic.

Les set amigues ja han avançat que han començat a escriure un nou llibre d'aventures amb el mateix grup de noies que protagonitzen la primera entrega.