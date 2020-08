Els temporers de la poma: «Amb mascareta és més dur»

Els productors de pomes de Girona es preparen per a la collita d'una temporada atípica. Des d'aquesta setmana fins a finals d'octubre, els camps de la província rebran més de 1.000 temporers, que seran els encarregats de recollir els fruits de la indicació geogràfica protegida.

Jordi Bagudà és el propietari del camp de Groguets, al Pla d'Ullà. A les seves 10 hectàrees de terreny hi produeix més de 4.000 quilos de pomes entre totes les varietats, que aquest any s'hauran de recollir seguint les mesures del pla que la Generalitat va presentar dilluns passat.

Bagudà explica que compta amb dos equips de quinze treballadors, que es distingeixen amb armilles de colors diferents. Els grups treballen en zones diferents i no es barregen tampoc a les hores de descans. D'aquesta manera, si algú donés positiu per coronavirus, no caldria aïllar la plantilla completa.

Els treballadors arriben al magatzem a primera hora. Un cop presa la temperatura i desinfectades les mans amb gel hidroalcohòlic, surten a treballar, equipats amb mascareta i guants, quatre hores al matí i quatre més a la tarda. Alguns tornen a casa al migdia i d'altres dinen a uns apartaments a Ullà proporcionats per l'empresa. A l'hora de plegar, cadascú deixa el seu material a un sac assignat amb un número específic.

Boubker Boultam viu a la Bisbal i fa nou temporades que es dedica a la recollida de la poma. «Amb la mascareta tot és molt més dur», explica. «Aquí seguim totes les mesures del Govern», assegura, «molts tenim nens a casa i això ens fa estar més preocupats». Boubker ve cada dia amb el seu cotxe amb l'Abdelkade Belhadi, que també viu a la Bisbal i fa set anys que treballa al camp. Per evitar més contactes innecessaris, ells dos formen una de les parelles que circulen amb un carro entre fileres de pomers.

Des de Poma de Girona calculen que un miler de temporers participaran en la collita de la poma d'enguany, una xifra menor respecte a anys anteriors, que havien arribat als 2.500. Com que la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) està formada per produccions petites, ja hi ha uns 1.500 treballadors que són fixes durant tot l'any. «La majoria de temporers que venen ja estan establerts aquí», explica Llorenç Frigola, president de Poma de Girona. Independentment del país d'origen dels temporers, la major part tenen el domicili habitual a la província de Girona.