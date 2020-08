Trilla creu que és complicat fer PCRs setmanals als professors

El cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva de l'hospital Clínic, Antoni Trilla, va valorar ahir l'opció de fer testos PCR als mestres durant el proper curs escolar com a mesura per prevenir la propagacióde la covid-19.

En una entrevista a RAC1, el doctor Trilla va defensar que «les PCRs serveixen per dir-te si avui estàs infectat», i per això, tot i que una prova surti negativa «l'endemà et pots haver tornat a infectar».

Així, Trilla defensa que les proves «s'haurien de fer seriades, cada setmana», i ho comparava amb els futbolistes, que «s'han de fer PCR cada tres dies per poder jugar». Aquí és on hi veu la principal dificultat, ja que el professorat és «un col·lectiu molt nombrós» i «és complicat des del punt de vista logístic», considera Trilla. «Cal pensar molt bé si és una estratègia efectiva, perquè no és senzill», conclou el doctor.

A l'entrevista, Trilla també va va avaluar positivament l'evolució de la situació de la covid-19 a Catalunya. En aquest sentit, el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic creu que «és una molt bona notícia» que no hi hagi «cap situació descontrolada arreu del territori».



Baixa la pressió als hospitals

Tot i això, adverteix que «cal vigilar molt activament». A més, afegia que «hi ha coses a millorar, però tot el tema del rastreig i les proves massives donen idea que els sistemes de prevenció més actius estan en bones condicions», deia Trilla.

En la mateixa línia, el doctor exposava que «si el nombre d'ingressos s'alenteix, continuarà baixant la pressió als hospitals.» Detallava, en el cas de Barcelona, que «hi ha hagut un increment d'ingressos, sobretot de gent més jove, però sembla que al cap de setmana s'ha frenat el ritme». Per això diu que «llevat de situacions puntuals, ara tots els hospitals podem atendre els malalts sense pressió excessiva, però tampoc amb relaxació absoluta», matisa.

El doctor Trilla destaca que a la tardor «l'entrada del fred afavorirà la transmissió del virus i també canviarà els nostrescomportaments perquè fem menys vida a l'exterior i més en espais tancats». I hi suma un altre problema, que són els altres virus que circularan, com la grip. «Això ens complicarà la feina, perquè un dels escenaris amb què treballem és que coexisteixin», preveu Trilla.



L'app per rastrejar contactes

Sobre l'aplicació per rastrejar contactes, Trilla apunta que «des d'un punt de vista epidemiològic pot ajudar, però depèn del nombre de persones que facin servir l'app». Per això, defensa que «com més gent se la descarregui, millor rendiment tindrà». A més, va afegir que «seria bo que tots els països de la UE facin servir la mateixa app. No substitueix el rastreig manual, però pot ser una eina útil», va manifestar.