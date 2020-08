El Trueta incorpora 58 respiradors invasius

L'hospital Josep Trueta de Girona ha instal·lat 58 respiradors invasius per poder atendre millor els pacients crítics amb covid-19. Una part d'aquests respiradors es van comprar a l'inici de la pandèmia, però a causa de l'alta demanda arreu del món d'aquests aparells, estan arribant de forma progressiva.

Deu dels respiradors estan finançats per Metalquímia, Friselva i altres empresaris, així com també pel campió olímpic Jan Frodeno. La resta els ha comprat l'hospital o el CatSalut de forma directa. El Trueta també ha comprat 24 respiradors no invasius que ajudaran en l'atenció de pacients semicrítics. Per altra banda, l'hospital està tirant endavant diverses reformes per adaptar-se a les noves necessitats.

Una d'elles és l'ampliació de l'àrea de Reanimació Postquirúrgica, que incorpora nou llits més a la segona planta. Aquesta ampliació permetrà atendre de forma simultània pacients amb coronavirus i pacients sense covid-19 que surtin de la zona quirúrgica en estat greu. També crearan una nova unitat d'Ictus i una unitat de semicrítics de malalties neurològiques que tindrà vuit llits i es podrà adaptar a futures emergències. A més, el centre sanitari treballa en la reforma de l'àrea d'endoscòpies que està projectada el 2021.

Aquestes obres se sumen a les reformes que va fer l'Hospital a finals d'aquest abril, quan va posar en marxa la nova unitat de crítics i semicrítics a la novena planta amb 28 llits i tots els respiradors i equipament necessari per atendre a pacients de covid-19. De tota manera, l'hospital ha remarcat que es tracta d'un espai polivalent que servirà donar resposta a les diverses necessitats assistencials que hi hagi en cada moment.

A més, també s'han enllestit les habitacions i àrees de descans del personal sanitari a la novena i desena planta. També s'ha acabat la reforma dels despatxos mèdics. S'han rehabilitat 37 habitacions i 5 despatxos.

Per altra banda, el Trueta també ha comprat altres aparells que ajuden a les unitats de crítics, com ara ecògrafs, centrals de monitors, carros d'aturada, desfibril·ladors, videolaringoscops per a intubació, entre d'altre equipament. La Unitat d'Electromedicina també compta amb noves impressores 3D i material d'impressió gràcies a la col·laboració d'Aliart Informàtica i Telecomunicacions.

Les noves adaptacions de les instal·lacions i tot aquest material permetrà que l'Hospital Trueta afronti amb les millors condicions un possible rebrot important de coronavirus, sense haver d'aturar l'activitat habitual del centre.