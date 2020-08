Banyoles es troba «en fase vermella» per l'augment de casos de coronavirus

L'Ajuntament de Banyoles ha fet una crida a la "responsabilitat", especialment dels joves, després que una trobada a principis d'agost originés un brot de coronavirus a la comarca. L'alcalde, Miquel Noguer, ha confirmat que la ciutat ara es troba "en fase vermella" i ha apel·lat a la prudència, especialment ara que comencen les festes d'agost. Noguer ha advertit que, si és necessari, "se suspendrà qualsevol activitat", com ja es va fer amb el Carnestoltes d'estiu. A més, ha informat que la Policia Local i els Mossos estan investigant qui hi ha al darrere d'una festa il·legal que s'ha convocat per aquest dissabte a través de les xarxes. L'objectiu –ha dit Noguer- és evitar que es faci. "Això és molt greu", ha subratllat.

A principis d'agost, una trobada de joves de la comarca va originar un brot de covid-19 al Pla de l'Estany. Segons les últimes dades de Salut, entre el 3 i el 9 d'agost s'han detectat dotze positius confirmats per PCR. Però el risc de rebrot s'ha multiplicat gairebé per set (passant dels 36,98 als 218,44).

Coincidint amb aquestes informacions, i també amb l'inici de les primeres activitats de les festes d'agost –que s'allargaran fins dilluns- l'alcalde ha volgut enviar un missatge de "prudència i responsabilitat". Noguer, que ha confirmat que Banyoles es troba "en fase vermella", ha comparegut públicament "per donar una explicació a la gent que m'ha mostrat la seva preocupació".

Segons l'alcalde, la situació a Banyoles "no és greu", però sí que cal "fer una advertència perquè això no vagi a més" perquè llavors, ha dit, hi ha el risc que "tanquin la ciutat i perdem la llibertat". El principal brot que s'ha detectat –la resta, més petits, estan tots sota control- es correspon a persones joves asimptomàtiques que, ha explicat l'alcalde, "conviuen en un entorn familiar delicat que pot comportar conseqüències fatals".

No només per a la gent gran, "més vulnerable", sinó perquè si no es vigila Noguer ha advertit la pandèmia es podria estendre "com una taca d'oli". Per això, l'alcalde ha assegurat que és indispensable "trencar la cadena de contagis i evitar l'increment de casos".

Per això, Miquel Noguer ha llançat un missatge contundent als joves. "Això va per a tothom, també per a la gent jove. Hi ha persones que volten els 20 anys i estan intubades a l'hospital; no és cap broma, això va amb tothom, i no només amb les persones d'una certa edat", ha subratllat l'alcalde.

A més, Noguer ha recordat que aquells casos "poden ser els responsables de contagiar persones de l'entorn més proper que sí poden desenvolupar la malaltia amb més gravetat i amb un mal pronòstic". "Si tothom no ho vol això, que tothom hi pensi", ha subratllat l'alcalde.

Si cal, se suspendran

Noguer ha definit com a "exemplar" l'actitud del jovent durant el confinament. Però ara, ha admès, alguns joves no estan essent prou responsables (perquè no porten mascareta, no respecten distàncies i comparteixen aliments i begudes). Per això, davant l'inici de les festes d'agost, ha demanat "responsabilitat" tant dels joves com dels seus pares i mares.

L'alcalde de Banyoles ha deixat clar que els actes de les festes d'agost estaran "ben acotats i, per tant, seran perfectament segurs". "No hi ha cap motiu per creure que aniran malament perquè la programació cultural de La Fresca, per exemple, va anar bé", ha recordat.

Miquel Noguer, però, sí que ha recalcat que des de l'Ajuntament no tindran "cap problema en suspendre alguna activitat en cas que sigui necessari". I ha recordat, precisament, que ja es va eliminar el Carnestoltes d'estiu de la programació de les festes d'agost perquè "era un risc que se celebrés".

Impedir una festa il·legal

Miquel Noguer ha explicat també que la Policia Local i els Mossos d'Esquadra estan treballant per veure qui hi ha al darrere d'una convocatòria per a una festa, prevista per dissabte, que s'ha organitzat per xarxes socials. "Això és molt greu; no es pot incitar els joves a participar en un esdeveniment que no és legal i que va contra la salut pública", ha dit l'alcalde. I hi ha afegit: "S'està investigant qui en són els responsables i, si s'escau, penalitzar-los".

Per últim, l'alcalde de Banyoles ha recordat que l'objectiu "de tots plegats" ha de ser "tornar a la fase verda". "Per aquest motiu demano responsabilitat, no ens podem descuidar ni un sol moment perquè ens juguem la salut de la nostra família, dels nostres amics i de la ciutat", ha conclòs.