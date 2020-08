«Bravitud», l'«actitud» de la Costa Brava

Amb l'objectiu de recuperar els visitants del territori, que s'han reduït aquest any arran de la crisi del coronavirus, i també per atreure'n de nous, l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava - Pirineu de Girona (ATA) ha posat en marxa una campanya a través de la xarxa social de TikTok, ara en auge.

La campanya, impulsada en col·laboració amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, introdueix un nou concepte anomenat «Bravitud», que des de l'ATA, expliquen que «neix de la unió de les paraules Costa Brava i Actitud», que busca «humanitzar la Costa Brava i, per extensió, tot el territori gironí, i dotar-la de personalitat pròpia».

A partir d'aquest concepte, des de l'associació promouen l'etiqueta #Bravitud per «involucrar els mateixos usuaris» tant de TikTok com també de la resta de xarxes on té presència l'entitat, i que així «contribueixin a anar definint el nou concepte que s'ha creat» amb les publicacions que facin sobre el territori. Des d'ATA, han plantejat la proposta seguint «una estratègia de gamificació per tal que la campanya es visqui com una experiència de joc», diuen.



Recuperar-se dels efectes del virus

«La situació que estem vivint ens ha portat a ser més imaginatius que mai i a reinventar-nos», expliquen des d'ATA en un comunicat. I afegeixen que han vist una «oportunitat» en les noves tendències en xarxes socials, com ara està passant amb TikTok, per «entrar en contacte amb nous públics».

La web de l'entitat i el seu compte de TikTok aniran recollint tots aquells continguts que comparteixin els usuaris, i a mitjans de setembre s'ajuntarà en un vídeo final, «amb la definició de la nova paraula que s'haurà construït entre tots els participants», preveuen.