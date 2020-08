La Cambra de Barcelona reclama a Aena les inversions a l'aeroport gironí

La Cambra de Barcelona ha reclamat a Aena que mantingui el calendari previst per a les inversions a l'aeroport de Girona, el del Prat i a tots els de Catalunya després que l'operador anunciés al juny que tenia previst endarrerir les seves actuacions a causa de la crisi sanitària. A través d'un comunicat, l'organització creu que la situació actual presenta «una oportunitat» per dur a terme una sèrie de millores que són «necessàries» i que tindrien «menors afectacions respecte a un moment de plena recuperació».

Per a la Cambra, entre les actuacions necessàries hi ha la construcció d'una nova terminal satèl·lit a Barcelona, que permetria incrementar la capacitat de l'aeroport i l'ampliació de la tercera pista, per acollir més vols intercontinentals. La institució assenyala que «és important transmetre aquest missatge» perquè Aena ha de redactar pròximament el Document de Regulació Aeroportuària (DORA), el qual definirà les actuacions per al proper període 2022-2026. Entre les accions més destacades, Aena ja té previst realitzar una inversió de 5.000 milions d'euros als aeroports de Barcelona i Madrid. Per a l'organització, «cal treballar perquè l'aeroport del Prat creixi segons un escenari de creixement qualitatiu mitjà-alt i esdevingui un «hub» de companyia de llarg recorregut, que mantingui el seu domini com a principal aeroport en nombre de connexions intraeuropees».

En paral·lel a l'aeroport del Prat, la Cambra creu que els de Girona, Reus, Sabadell i Lleida han d'aportar valor afegit en àmbits d'especialització, formació i suport, actuacions que considera «necessàries». Per això, en el mateix comunicat, la Cambra afirma que la seva aposta passa per una xarxa d'infraestructures «descentralitzada i interconnectada». En aquest sentit, la institució insisteix en la necessitat de connectar els aeroports de Girona i Reus amb el de Barcelona aprofitant la línia d'alta velocitat. D'altra banda, recorda que l'aeroport de Sabadell necessita «una actualització de les seves infraestructures i millora de serveis» per «seguir sent un referent de l'aviació en general».

Per la Cambra de Barcelona, totes les propostes «no només contribuirien a la recuperació econòmica, sinó que també suposarien un impuls al desenvolupament de futur».

Per a la Cambra, el projecte més important a l'aeroport de Barcelona és la construcció d'una terminal satèl·lit que permeti incrementar la capacitat nominal de l'aeroport de 55 milions de passatgers a 70 milions. Aquest espai permetria descongestionar la T1 i la T2, que durant els últims anys pràcticament han arribat a la seva capacitat màxima.



Ampliació de la tercera pista

La segona gran actuació és l'ampliació de la tercera pista per ampliar la cobertura de vols intercontinentals. En aquest sentit, la Cambra destaca que cal tenir en compte l'impacte mediambiental que tindria aquesta actuació, ja que afectaria directament la zona natural de la Ricarda.

D'altra banda, des de l'organisme barceloní consideren que Aena hauria d'arribar a una entesa amb els ajuntaments del Prat i Gavà i proposar mesures compensatòries per renaturalitzar les àrees pertanyents al Delta del Llobregat, així com analitzar quins efectes tindrà això sobre l'operativa de les grues del port.

A més, la Cambra esmenta el projecte de la ciutat aeroportuària, que ha de funcionar com un centre de serveis i negocis que incorpori totes les necessitats del sector aeronàutic. En aquest sentit, apunta que «caldria assegurar l'inici de la seva construcció perquè el seu desenvolupament serà previsiblement gradual i lent».

Finalment, la Cambra remarca la importància de completar l'arribada del servei de Rodalies a la Terminal 1.