Detectat un brot a Banyoles que surt d'una reunió de joves

Una trobada lúdica entre una vintena de joves ha originat un brot de covid-19 a Banyoles, que ha situat el Pla de l'Estany com la comarca amb un risc de rebrot més alt de la regió sanitària de Girona, per sobre de l'Alt Empordà. De moment, hi ha un total d'11 persones afectades, 9 veïns de Banyoles i un d'una localitat propera, a més d'un dels contactes del grup.

Segons declaracions de l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, a aquest diari, la transmissió s'hauria iniciat el dissabte 1 d'agost, quan un grup d'entre 20 o 30, veïns de la ciutat i altres localitats properes van celebrar una trobada durant el dia en un indret de «fora de Banyoles» i s'haurien contagiat. Posteriorment, alguns dels afectats haurien anat a prendre alguna cosa en un establiment de la capital del Pla de l'Estany. Segons Salut, en canvi, el primer contacte s'hauria produït en un establiment de la ciutat i posteriorment s'hauria traslladat a un domicili.

Durant els darrers set dies Banyoles ha registrat 23 nous positius de covid-19, 17 més dels que havia detectat la setmana anterior, és a dir, un increment del 283,3%. Així, el risc de rebrot a la ciutat també ha patit un gran increment i ara és de 182,03, molt per sobre del llindar de risc alt, situat en 100. També ha crescut molt al conjunt del Pla de l'Estany, on ascendeix a 184,53, per sobre de l'Alt Empordà (152,47), que fins ara era la comarca que registrava pitjors xifres.

Fonts municipals i de Salut afirmen que es tracta d'una «cadena de contactes» i que són «casos molt localitzats». Per tant, no hi ha trasmissió comunitària. En aquest sentit, Miquel Noguer va apuntar que no es preveu aplicar mesures excepcionals al municipi ja que s'han aplicat sobre les persones afectades i l' entorn familiar i laboral dels qui han donat positiu. A més, el batlle també va voler destacar que de totes les proves PCR que s'han fet entre els assistents a la trobada i el seu entorn més proper, les que han donat un resultat positiu són una «taxa molt baixa» en relació amb el total.



La situació a Girona

A la Regió Sanitària de Girona es van confirmar ahir 40 nous positius i dues noves defuncions, ambdues en hospitals. Amb aquests ja són 8.948 el total de casos acumulats comptant totes les proves des de l'inici de la pandèmia i 827 víctimes mortals. Hi ha 30 persones hospitalitzades, tres menys que el dia anterior, i no ha viariat el nombre de pacients a l'UCI, que són 10. El risc de rebrot segueix per sota del llindar de risc moderat tot i que ha experimentat un lleuger augment i se situa en 69,29, mentre que la velocitat de propagació és de 0,95.