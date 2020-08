Forta tempesta amb pedra i vent a la vall de Camprodon

matges cedides per l'Hotel Grèvol de llanars

Dues imatges de la tempesta que ahir a la tarda va caure a Llanars i, amb menys intensitat, a la resta de la vall de Camprodon. matges cedides per l'Hotel Grèvol de llanars

Una forta i curta tempesta amb vent, aigua i pedra va castigar la Vall de Camprodon ahir a la tarda. Enmig d'una forta xafogor al voltant de les tres de la tarda, els turistes i els veïns de la vall de Camprodon van observar com uns grans núvols negres s'apoderaven del cel.

A tres quarts de quatre de la tarda, es va girar un fort vent, acompanyat de trons. Llavors va caure un devesall d'aigua acompanyada de pedra. La tempesta no va tenir la mateixa incidència a tota la vall de Camprodon. L'epicentre va ser a Llanars, on es va formar un esclafit d'aigua i vent. El vent va trencar arbres petits per la meitat, va fer baixar teules i va elevar papers i plàstics. Paral·lelament queia algua amb molta intensitat. En un moment donat, va començar a caure pedra.

Eren pedres grosses del format d'una bola dels jocs infantils. Les més grosses tenien el diàmetre d'una moneda d'euro. Durant una estona els parterres van quedar de color blanc. Per la carretera baixava molta aigua i els conductors van optar per estacionar o parar on van poder i deixar-la passar. Entre el vent, els impactes de la pedra i l'aigua el brogit era d'impressió. La pedra va caure durant uns cinc minuts i després es va convertir amb aigua.

Al voltant de les 17.15 hores, la tempesta va minvar. Havien caigut al voltant de 35 litres per metre quadrat en uns vint minuts. Van sortir clarianes i l'aire va quedar net de manera que donava gust respirar. També va refrescar i la gent va sortir al carrer.

A Rocabruna, la tempesta va obrir portes i finestres. Va xafar galliners i les gallines es van escampar pel bosc. Van caure moltes branques i les fulles van omplir les vores de la carretera.

La tempesta també va castigar la urbanització de Font Rubi i Camprodon, on el devessall va omplir els carrers d'aigua durant uns minuts. A Setcases, també, va caure encara que la pedregada, segons testimonis, va ser menys forta que a Llanars. El vent també va ser molt fort i va formar esclafits que van trencar alguns arbres i moltes branques. Alguns carrers van quedar plens de fulles i branques.

A Ripoll, Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses també va ploure amb força durant poca estona. Les tempestes d'ahir a la tarda també van afectar el Bergadà i part d'Osona.

En canvi, a la Garrotxa a la tarda va quedar núvol, no va ploure i la xafogor no va marxar.