Un home de 80 anys, el novè ofegat d'aquest estiu a les platges gironines

Un home de 80 anys i nacionalitat espanyola va morir ofegat ahir al matí a la platja del Mas Pinell de l'Estartit. Es tracta del novè ofegament registrat aquesta temporada a les platges gironines, i suposa també la divuitena víctima a tot el litoral català. A aquestes altures de l'any passat també s'havien produït divuit ofegaments, la meitat dels quals també a la Costa Brava.

El telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís prop de dos quarts de dotze del migdia. El servei de socorrisme de la platja va informar que havien tret de l'aigua un home inconscient i que l'estaven reanimant a la sorra.

Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc dels fets amb una unitat terrestre i un helicòpter i van efectuar maniobres de reanimació a l'home, que van resultar infructuoses. En l'incident també hi van treballar els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.



«L'ofegat silenciós»

Els experts assenyalen que les víctimes d'ofegaments segueixen un patró molt clar que han anomenat «l'ofegat silenciós». Es tracta de gent gran amb patologies prèvies que se'ls manifesten mentre s'estan banyant a la platja. Aquestes patologies poden ser, entre d'altres, un mareig, un problema respiratori o una aturada cardíaca i impedeixen que la persona afectada pugui demanar ajuda, de manera que sovint se'ls detecta quan ja estan inconscients.

Dels nou ofegats a la Costa Brava des del 15 de juny fins al dia d'avui, llevat de dos menors de 6 i 7 anys, tota la resta tenien entre 63 i 88 anys. A més, quatre de les nou víctimes s'estaven banyant en platges vigilades per un socorrista i amb la bandera verda onejant, senyal que en aquell moment no hi havia perills excepcionals a la mar.



Autoprotecció i prudència

Tot i la menor afluència a les platges a causa del distanciament social que exigeixen les mesures anticovid, les xifres d'ofegaments s'han mantingut exactament iguals que l'any passat. Malgrat l'augment de prevenció respecte al coronavirus, les víctimes dels ofegaments no s'han reduït.

Aquests incidents són molt difícils de detectar i evitar per part dels socorristes, per això des de Protecció Civil cada estiu s'engega una campanya de «bany segur», que busca conscienciar els banyistes dels perills del mar perquè siguin capaços d'evitar els riscos potencials.